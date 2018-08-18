Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: Я думаю через бідність і відсутність кредитування. Назбирати умовний х за голі стіни чи х+у голі стіни + ремонт за відсутності кредитування дуже складно.
Навіть у концепція тт було що перша башта - голі стіни, друга - вайт бокс, третя з меблями.
Так зараз в третій навіть не вайт бокс. З метою здешевлення пропонують за вайт бокс доплатити….. 500 баксів за квадрат.
Все встает на свои места - это примерно столько сколько я и потратил на доведение квартиры до этого состояния. Я не думаю, что тут Тарян закладывает себе прибыль в 400 или даже в 200 баксов. В лучшем случае баксов 100-150.
Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр: https://ua.m2bomber.com/obj/763601421/v ... ii-v-kievi Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже???? Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане?
барабашов написав:Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр: https://ua.m2bomber.com/obj/763601421/v ... ii-v-kievi Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже???? Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане?
Думаю, если 17-18 и получится, то это потолок. На котловане 2к были около 50куе
барабашов написав:Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр: https://ua.m2bomber.com/obj/763601421/v ... ii-v-kievi Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже???? Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане?
Фейслессу и Хьюму просто нравится собирать объявления для кунсткамеры. О доходности аренды по ним судить не получится. От слова совсем.
Вот двушка в Галактике с ремонтом ниже 1700 долларов за квадрат. "Рыночность" предложения подтверждают десятки квартир на продажу в свежепостроенном доме Персей по 1200 долларов за квадрат