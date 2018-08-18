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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7680768176827683

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:37

  барабашов написав:airmax78
А что за ЖK?

ЖК Гипертроф
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  барабашов написав:Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр:
https://ua.m2bomber.com/obj/763601421/v ... ii-v-kievi
Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже????
Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане?


Фейслессу и Хьюму просто нравится собирать объявления для кунсткамеры. О доходности аренды по ним судить не получится. От слова совсем.

Вот двушка в Галактике с более дорогим ремонтом ниже 1700 долларов за квадрат. "Рыночность" предложения подтверждают десятки квартир на продажу в свежепостроенном доме Персей по 1200 долларов за квадрат

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =382352024
Ну, если бы я выложил это объявление как пример средних цен, ваши претензии можно было бы понять. Но тут действительно, скорее доя "кунсткамера" - на момент слабо представляю мотивацию купить 2к в Галактике не в лучшем доме за 150+куе.
Но вот какое дело. Ещё три месяца назад максимум по 2к в Галактике я видел 146куе, с лучшим уровнем ремонта, в лучшем расположении. И что главное, она продалась.
Пару других вариантов кунсткамеры добавили в цене.
Все готовятся просто красиво встретить осень

А ваш пример - откровенный треш, он там не первый месяц висит, это такая же кунсткамера. И ему цену не сложат, на днях видел, перевыставляли по 140
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:46

  Serg-ik написав:Эти люди хотят процент от сделки
Ваше сообщение
Здравствуйте. План квартиры есть ? Сколько окон и каких помещений на проспект, а сколько во двор?
17 июн.
Юрий
плана нет, три окна на одну сторону, два на другую

Рассказываю ситуацию. Как то сдавал квартиру, нарисовался риелтор и настойчиво договаривался за просмотр на 10 утра. Я говорю - не удобно. Потом на 17 00. Пытаюсь перенести либо на 8 утра, либо на 20 00. Он рассказывает, что клиенту не удобно. Потом оказывается потенциальный арендатор рассказал такую же историю. Этот гений просто хотел дольше поспать, или пораньше свалить из офиса :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:50

  BIGor написав:
  Genie написав:Из-за роста налогов на сделки с жильем рынок ужмется в 10 раз, - Игорь Никонов


https://m.kievvlast.com.ua/text/iz-za-rosta-nalogov-na-sdelki-s-zhilem-rynok-uzhmetsya-v-10-razigor-nikonov?fbclid=IwAR1qanHLqVOM7M2gT4pcdOCyZuiL8qPYmM9v8kB4IfA7gGwIwcPIPhXpxPE

Рост налогов не на жилье, а на воздух (первичка), и не на пересичных - а на спекулей (3 и больше покупки). Кот Базилио совсем заврался.


Этот балабол, покупающий своим сотрудникам Панамеры (если верить Конгу), на днях выдал, что введение НДС увеличит стоимость первички в 1,5 раза. Карл, как??? Если ставка 20%, и добрая ее половина будет погашена налоговым кредитом?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ремонт на индустриальном

https://youtu.be/JkTJXOSZkEo
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:02

  Faceless написав:А ваш пример - откровенный треш, он там не первый месяц висит, это такая же кунсткамера. И ему цену не сложат, на днях видел, перевыставляли по 140


За что заплачено, то и получено. Типичный ремонт уровня "па400 за м2", без Максовских изысков. Мы же не будем, надеюсь, добавлять стоимость ремонтных работ, утверждая, что подорожала недвижимость? Кто не хочет платить за ремонт - гора предложений в домах 2005-2010 гг постройки, где он не стоит ничего, но если был выполнен качественно, то может еще послужить.

Не знаю, насколько сопоставима Галактика с Севеном, но знакомый год назад присматривал последний - 1350-1450 за квадрат. Галактика сегодня не дороже
zРадио
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  #<1 ... 7680768176827683
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