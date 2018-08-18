ЖК Гипертроф
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, если бы я выложил это объявление как пример средних цен, ваши претензии можно было бы понять. Но тут действительно, скорее доя "кунсткамера" - на момент слабо представляю мотивацию купить 2к в Галактике не в лучшем доме за 150+куе.
Но вот какое дело. Ещё три месяца назад максимум по 2к в Галактике я видел 146куе, с лучшим уровнем ремонта, в лучшем расположении. И что главное, она продалась.
Пару других вариантов кунсткамеры добавили в цене.
Все готовятся просто красиво встретить осень
А ваш пример - откровенный треш, он там не первый месяц висит, это такая же кунсткамера. И ему цену не сложат, на днях видел, перевыставляли по 140
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:46
Рассказываю ситуацию. Как то сдавал квартиру, нарисовался риелтор и настойчиво договаривался за просмотр на 10 утра. Я говорю - не удобно. Потом на 17 00. Пытаюсь перенести либо на 8 утра, либо на 20 00. Он рассказывает, что клиенту не удобно. Потом оказывается потенциальный арендатор рассказал такую же историю. Этот гений просто хотел дольше поспать, или пораньше свалить из офиса
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:50
Этот балабол, покупающий своим сотрудникам Панамеры (если верить Конгу), на днях выдал, что введение НДС увеличит стоимость первички в 1,5 раза. Карл, как??? Если ставка 20%, и добрая ее половина будет погашена налоговым кредитом?..
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ремонт на индустриальном
Додано: Чет 17 чер, 2021 16:02
За что заплачено, то и получено. Типичный ремонт уровня "па400 за м2", без Максовских изысков. Мы же не будем, надеюсь, добавлять стоимость ремонтных работ, утверждая, что подорожала недвижимость? Кто не хочет платить за ремонт - гора предложений в домах 2005-2010 гг постройки, где он не стоит ничего, но если был выполнен качественно, то может еще послужить.
Не знаю, насколько сопоставима Галактика с Севеном, но знакомый год назад присматривал последний - 1350-1450 за квадрат. Галактика сегодня не дороже
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