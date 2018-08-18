Додано: Чет 17 чер, 2021 15:41

zРадио написав: барабашов написав: Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр:

https://ua.m2bomber.com/obj/763601421/v ... ii-v-kievi

Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже????

Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане? Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр:Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже????Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане?



Фейслессу и Хьюму просто нравится собирать объявления для кунсткамеры. О доходности аренды по ним судить не получится. От слова совсем.



Вот двушка в Галактике с более дорогим ремонтом ниже 1700 долларов за квадрат. "Рыночность" предложения подтверждают десятки квартир на продажу в свежепостроенном доме Персей по 1200 долларов за квадрат



https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =382352024 Фейслессу и Хьюму просто нравится собирать объявления для кунсткамеры. О доходности аренды по ним судить не получится. От слова совсем.Вот двушка в Галактике с более дорогим ремонтом ниже 1700 долларов за квадрат. "Рыночность" предложения подтверждают десятки квартир на продажу в свежепостроенном доме Персей по 1200 долларов за квадрат

Ну, если бы я выложил это объявление как пример средних цен, ваши претензии можно было бы понять. Но тут действительно, скорее доя "кунсткамера" - на момент слабо представляю мотивацию купить 2к в Галактике не в лучшем доме за 150+куе.Но вот какое дело. Ещё три месяца назад максимум по 2к в Галактике я видел 146куе, с лучшим уровнем ремонта, в лучшем расположении. И что главное, она продалась.Пару других вариантов кунсткамеры добавили в цене.Все готовятся просто красиво встретить осеньА ваш пример - откровенный треш, он там не первый месяц висит, это такая же кунсткамера. И ему цену не сложат, на днях видел, перевыставляли по 140