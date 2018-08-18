Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр: https://ua.m2bomber.com/obj/763601421/v ... ii-v-kievi Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже???? Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане?
Фейслессу и Хьюму просто нравится собирать объявления для кунсткамеры. О доходности аренды по ним судить не получится. От слова совсем.
Вот двушка в Галактике с более дорогим ремонтом ниже 1700 долларов за квадрат. "Рыночность" предложения подтверждают десятки квартир на продажу в свежепостроенном доме Персей по 1200 долларов за квадрат
Ну, если бы я выложил это объявление как пример средних цен, ваши претензии можно было бы понять. Но тут действительно, скорее доя "кунсткамера" - на момент слабо представляю мотивацию купить 2к в Галактике не в лучшем доме за 150+куе. Но вот какое дело. Ещё три месяца назад максимум по 2к в Галактике я видел 146куе, с лучшим уровнем ремонта, в лучшем расположении. И что главное, она продалась. Пару других вариантов кунсткамеры добавили в цене. Все готовятся просто красиво встретить осень
А ваш пример - откровенный треш, он там не первый месяц висит, это такая же кунсткамера. И ему цену не сложат, на днях видел, перевыставляли по 140
Ваше сообщение Здравствуйте. План квартиры есть ? Сколько окон и каких помещений на проспект, а сколько во двор? 17 июн. Юрий плана нет, три окна на одну сторону, два на другую
Рассказываю ситуацию. Как то сдавал квартиру, нарисовался риелтор и настойчиво договаривался за просмотр на 10 утра. Я говорю - не удобно. Потом на 17 00. Пытаюсь перенести либо на 8 утра, либо на 20 00. Он рассказывает, что клиенту не удобно. Потом оказывается потенциальный арендатор рассказал такую же историю. Этот гений просто хотел дольше поспать, или пораньше свалить из офиса
Рост налогов не на жилье, а на воздух (первичка), и не на пересичных - а на спекулей (3 и больше покупки). Кот Базилио совсем заврался.
Этот балабол, покупающий своим сотрудникам Панамеры (если верить Конгу), на днях выдал, что введение НДС увеличит стоимость первички в 1,5 раза. Карл, как??? Если ставка 20%, и добрая ее половина будет погашена налоговым кредитом?..
Faceless написав:А ваш пример - откровенный треш, он там не первый месяц висит, это такая же кунсткамера. И ему цену не сложат, на днях видел, перевыставляли по 140
За что заплачено, то и получено. Типичный ремонт уровня "па400 за м2", без Максовских изысков. Мы же не будем, надеюсь, добавлять стоимость ремонтных работ, утверждая, что подорожала недвижимость? Кто не хочет платить за ремонт - гора предложений в домах 2005-2010 гг постройки, где он не стоит ничего, но если был выполнен качественно, то может еще послужить.
Не знаю, насколько сопоставима Галактика с Севеном, но знакомый год назад присматривал последний - 1350-1450 за квадрат. Галактика сегодня не дороже
Faceless написав:А ваш пример - откровенный треш, он там не первый месяц висит, это такая же кунсткамера. И ему цену не сложат, на днях видел, перевыставляли по 140
За что заплачено, то и получено. Типичный ремонт уровня "па400 за м2", без Максовских изысков. Мы же не будем, надеюсь, добавлять стоимость ремонтных работ, утверждая, что подорожала недвижимость? Кто не хочет платить за ремонт - гора предложений в домах 2005-2010 гг постройки, где он не стоит ничего, но если был выполнен качественно, то может еще послужить.
Не знаю, насколько сопоставима Галактика с Севеном, но знакомый год назад присматривал последний - 1350-1450 за квадрат. Галактика сегодня не дороже
Если вы про цену без ремонта - да, Галактика в этом диапазоне, есть и немного дешевле
барабашов написав:Фейслесс выложил объявление о продаже в Галактике по 2200 за метр: https://ua.m2bomber.com/obj/763601421/v ... ii-v-kievi Почём такое вообще сдать то можно в таком месте - по 500 уе -15000грн 600уе - 17-18кгрн или дороже???? Вход в том доме был долларов 600/метр на котловане?
Фейслессу и Хьюму просто нравится собирать объявления для кунсткамеры. О доходности аренды по ним судить не получится. От слова совсем.
Вот двушка в Галактике с ремонтом ниже 1700 долларов за квадрат. "Рыночность" предложения подтверждают десятки квартир на продажу в свежепостроенном доме Персей по 1200 долларов за квадрат
Родственники в таком же состоянии, то есть заходи и живи, в 18 году купили в Кассиопее 80 метров за 84 куе. Метро дальше, но район лучше, нет поезда, нет проездной вечностоящей улицы, рядом выход к воде и набережная.