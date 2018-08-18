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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7681768276837684

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну що, темперінг почнеться раніше, як і підняття ставки ФЕДом
євро вже гепнулося із 1.22 на 1.19 і це тільки початок,
але гривня міцна, а КРЖН - тиха гавань, тому растішкам нема чого хвилюватися.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:37

Читал 3 страницы, так и не понял.
Будет дорожать, или будет дешеветь ? :mrgreen:
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:40

  zzzzzz написав:Читал 3 страницы, так и не понял.
Будет дорожать, или будет дешеветь ? :mrgreen:

График пойдет вправо, инфа 100%
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:42

  zzzzzz написав:Читал 3 страницы, так и не понял.
Будет дорожать, или будет дешеветь ? :mrgreen:


Продолжится ползучий рост. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:25

Общение с типа новомодными брокерами просто умиляет.

Сначала спрашиваю, в какой секции расположена квартира, сколько окон на одну и другую стороны. - ответ - мне надо уточнить.
Далее спрашиваю какая комиссия. Ответ от 3% до 5%
А потом я начинаю просто размазывать брокера так как понимаю что передо мной просто говорящая голова которая даже не видела объект в глаза. У неё инфы НОЛЬ. Но про комиссию она хорошо знает.

Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%.
Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.

Благовест самый упоротый.

Сегодня за то что они решили разместить свежее объявление со сниженной ценой. ( в реале квартира на 15к дороже ) обматерил с ног до головы за тупой маркетинг. К вечеру цену испавили упыри)))

Все хотят денег, но настолько тупые, что ничего не хотят делать, даже ездить по ушам не умеют.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:28

  flyman написав:ну що, темперінг почнеться раніше, як і підняття ставки ФЕДом
євро вже гепнулося із 1.22 на 1.19 і це тільки початок,
але гривня міцна, а КРЖН - тиха гавань, тому растішкам нема чого хвилюватися.

Так что, все по как по нотам? Все как наш учитель Зрадио спрогнозировал? Я никогда не сомневался в его прогнозах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю на сколько правда, но у нас в стране ничему не удивляюсь
"У Борисполі продали землю разом із будинком та людьми"
https://kyivregion.info/2021/06/12/u-bo ... yFowD72mm8
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:57

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
Например, переуступка на 2ком за 64куе (хотелка)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 880cba47dd

Ровно три года назад, в 2018 в Варшавском без плюсов ценник за такую 2ком так же по переуступке, был порядка 50куе. Это точно, знаю человека купившего за 48куе и давно живущего после выполненного ремонта.
Рост за три года есть, но не +40..50% за последний год.
Может кто-то ремонт сделал и хочет за 2к 150куе - это другое дело.

Фото из квартиры нет. Мне кажется что это переуступка не готовой, а строящейся (реально строящейся) квартиры. А в этом случае надо учитывать информационную волну вокруг СГ, которая сейчас поднялась и 100% слегка прибила аппетиты перекупов по деривативам (но не по готовым квартирам).


Сказали к концу июля этого года ожидается завершение стройки по этому номеру дома, т.е. цена на финише.
Приведите пример, от которого "уши завертываются".
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:03

  foxluck написав:Не знаю на сколько правда, но у нас в стране ничему не удивляюсь
"У Борисполі продали землю разом із будинком та людьми"
https://kyivregion.info/2021/06/12/u-bo ... yFowD72mm8

але через карантин, який розпочався у 2020 році, не встигли провести збори, після яких ОСББ можна було б зареєструвати як юридичну особу.
отмазка.
Але на запитання кореспондента, який йому інтерес від землі, де стоїть багатоповерхівка, господар відповідати відмовився.
тю это ж очевидно сбить с проживающих за участок бОльшую сумму чем он заплатил. Не покупаются участки "не глядя".
vitaliian
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