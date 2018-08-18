ну що, темперінг почнеться раніше, як і підняття ставки ФЕДом
євро вже гепнулося із 1.22 на 1.19 і це тільки початок,
але гривня міцна, а КРЖН - тиха гавань, тому растішкам нема чого хвилюватися.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну що, темперінг почнеться раніше, як і підняття ставки ФЕДом
євро вже гепнулося із 1.22 на 1.19 і це тільки початок,
але гривня міцна, а КРЖН - тиха гавань, тому растішкам нема чого хвилюватися.
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:37
Читал 3 страницы, так и не понял.
Будет дорожать, или будет дешеветь ?
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:40
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:42
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:25
Общение с типа новомодными брокерами просто умиляет.
Сначала спрашиваю, в какой секции расположена квартира, сколько окон на одну и другую стороны. - ответ - мне надо уточнить.
Далее спрашиваю какая комиссия. Ответ от 3% до 5%
А потом я начинаю просто размазывать брокера так как понимаю что передо мной просто говорящая голова которая даже не видела объект в глаза. У неё инфы НОЛЬ. Но про комиссию она хорошо знает.
Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%.
Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.
Благовест самый упоротый.
Сегодня за то что они решили разместить свежее объявление со сниженной ценой. ( в реале квартира на 15к дороже ) обматерил с ног до головы за тупой маркетинг. К вечеру цену испавили упыри)))
Все хотят денег, но настолько тупые, что ничего не хотят делать, даже ездить по ушам не умеют.
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:28
Так что, все по как по нотам? Все как наш учитель Зрадио спрогнозировал? Я никогда не сомневался в его прогнозах.
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не знаю на сколько правда, но у нас в стране ничему не удивляюсь
"У Борисполі продали землю разом із будинком та людьми"
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:57
Сказали к концу июля этого года ожидается завершение стройки по этому номеру дома, т.е. цена на финише.
Приведите пример, от которого "уши завертываются".
Додано: Чет 17 чер, 2021 19:03
отмазка.
тю это ж очевидно сбить с проживающих за участок бОльшую сумму чем он заплатил. Не покупаются участки "не глядя".
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