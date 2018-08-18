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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7683768476857686>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:25

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
Например, переуступка на 2ком за 64куе (хотелка)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 880cba47dd

Ровно три года назад, в 2018 в Варшавском без плюсов ценник за такую 2ком так же по переуступке, был порядка 50куе. Это точно, знаю человека купившего за 48куе и давно живущего после выполненного ремонта.
Рост за три года есть, но не +40..50% за последний год.
Может кто-то ремонт сделал и хочет за 2к 150куе - это другое дело.

Фото из квартиры нет. Мне кажется что это переуступка не готовой, а строящейся (реально строящейся) квартиры. А в этом случае надо учитывать информационную волну вокруг СГ, которая сейчас поднялась и 100% слегка прибила аппетиты перекупов по деривативам (но не по готовым квартирам).


Сказали к концу июля этого года ожидается завершение стройки по этому номеру дома, т.е. цена на финише.
Приведите пример, от которого "уши завертываются".

Первый же попавшийся: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1k-vars ... 5;promoted
Даже изжога немного началась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:30

  UA написав:В Киеве, 80% продавцов квартир не способны составить и разместить на ОЛХ объявление.
Я не шучу.

Это нормально. Я когда начинаю набирать объявление о продаже, представляю как мне передают деньги, руки начинают дрожать, мысли путаются. Поэтому в каждом АН есть копирайтер, который за небольшую плату и составляет эти трогательные объявления. Так и должно быть. Разделение труда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  zzzzzz написав:Общение с типа новомодными брокерами просто умиляет.

Сначала спрашиваю, в какой секции расположена квартира, сколько окон на одну и другую стороны. - ответ - мне надо уточнить.
Далее спрашиваю какая комиссия. Ответ от 3% до 5%
А потом я начинаю просто размазывать брокера так как понимаю что передо мной просто говорящая голова которая даже не видела объект в глаза. У неё инфы НОЛЬ. Но про комиссию она хорошо знает.

Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%.
Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.

Благовест самый упоротый.

Сегодня за то что они решили разместить свежее объявление со сниженной ценой. ( в реале квартира на 15к дороже ) обматерил с ног до головы за тупой маркетинг. К вечеру цену испавили упыри)))

Все хотят денег, но настолько тупые, что ничего не хотят делать, даже ездить по ушам не умеют.

В Киеве, 80% продавцов квартир не способны составить и разместить на ОЛХ объявление.
Я не шучу.
Судя по тому, какие фото выкладывают, большинство как будто специально отпугивает покупателей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:57

  airmax78 написав:Первый же попавшийся: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1k-vars ... 5;promoted
Даже изжога немного началась.

эта изжога уже полгода висит, даже вроде цену подняли.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:05

  zРадио написав:Не знаю, насколько сопоставима Галактика с Севеном, но знакомый год назад присматривал последний - 1350-1450 за квадрат. Галактика сегодня не дороже

Галактика дешевле Севена. МОПы уже не те)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:10

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Первый же попавшийся: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1k-vars ... 5;promoted
Даже изжога немного началась.

эта изжога уже полгода висит, даже вроде цену подняли.

Я так всегда делаю при продаже.
Вешаю через специальный аккаунт ОЛХ фейковую объяву с заоблачной ценой.
На просмотрах не забываю сказать покупателям, что на фоне того неадекватного космонавта моё предложение весьма разумно и про большой торг не должно быть и речи.
Обычно покупатели соглашаются и одобрительно кивают головами.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:45

  zzzzzz написав:Общение с типа новомодными брокерами просто умиляет.

Сначала спрашиваю, в какой секции расположена квартира, сколько окон на одну и другую стороны. - ответ - мне надо уточнить.
Далее спрашиваю какая комиссия. Ответ от 3% до 5%
А потом я начинаю просто размазывать брокера так как понимаю что передо мной просто говорящая голова которая даже не видела объект в глаза. У неё инфы НОЛЬ. Но про комиссию она хорошо знает.

Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%.
Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.

Благовест самый упоротый.

Сегодня за то что они решили разместить свежее объявление со сниженной ценой. ( в реале квартира на 15к дороже ) обматерил с ног до головы за тупой маркетинг. К вечеру цену испавили упыри)))

Все хотят денег, но настолько тупые, что ничего не хотят делать, даже ездить по ушам не умеют.


я когда продавал квартиру тоже риелторы так делали
потом сел обзовнил всех у кого была занижена цена и просил по хорошему поменять
через день другой - если не поменяли, готовил что на ближайшем просмотре я ему сломаю руки за такое
больше никто не смел перебивать мою цену
продал за 2 недели
продал на олх
Востаннє редагувалось Олежан в Чет 17 чер, 2021 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:46

  zzzzzz написав:Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%.
Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.


Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что уважаемые участники форума думают про комплекс новостроек на воскресенке.
Я уж не знаю все ли дома там относятся к ЖК Парковые Озера.
Но я во про лома которые модно частично увидеть на
https://lun.ua/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1 ... 1%96%D1%82

Очень нравится там.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:28

  Libo написав:
Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды. :?

Вам юридическое сопровождение обеспечивают риэлторы? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
UA
 
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