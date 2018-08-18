Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ровно три года назад, в 2018 в Варшавском без плюсов ценник за такую 2ком так же по переуступке, был порядка 50куе. Это точно, знаю человека купившего за 48куе и давно живущего после выполненного ремонта. Рост за три года есть, но не +40..50% за последний год. Может кто-то ремонт сделал и хочет за 2к 150куе - это другое дело.
Фото из квартиры нет. Мне кажется что это переуступка не готовой, а строящейся (реально строящейся) квартиры. А в этом случае надо учитывать информационную волну вокруг СГ, которая сейчас поднялась и 100% слегка прибила аппетиты перекупов по деривативам (но не по готовым квартирам).
Сказали к концу июля этого года ожидается завершение стройки по этому номеру дома, т.е. цена на финише. Приведите пример, от которого "уши завертываются".
UA написав:В Киеве, 80% продавцов квартир не способны составить и разместить на ОЛХ объявление. Я не шучу.
Это нормально. Я когда начинаю набирать объявление о продаже, представляю как мне передают деньги, руки начинают дрожать, мысли путаются. Поэтому в каждом АН есть копирайтер, который за небольшую плату и составляет эти трогательные объявления. Так и должно быть. Разделение труда.
zzzzzz написав:Общение с типа новомодными брокерами просто умиляет.
Сначала спрашиваю, в какой секции расположена квартира, сколько окон на одну и другую стороны. - ответ - мне надо уточнить. Далее спрашиваю какая комиссия. Ответ от 3% до 5% А потом я начинаю просто размазывать брокера так как понимаю что передо мной просто говорящая голова которая даже не видела объект в глаза. У неё инфы НОЛЬ. Но про комиссию она хорошо знает.
Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%. Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.
Благовест самый упоротый.
Сегодня за то что они решили разместить свежее объявление со сниженной ценой. ( в реале квартира на 15к дороже ) обматерил с ног до головы за тупой маркетинг. К вечеру цену испавили упыри)))
Все хотят денег, но настолько тупые, что ничего не хотят делать, даже ездить по ушам не умеют.
В Киеве, 80% продавцов квартир не способны составить и разместить на ОЛХ объявление. Я не шучу.
Судя по тому, какие фото выкладывают, большинство как будто специально отпугивает покупателей.
эта изжога уже полгода висит, даже вроде цену подняли.
Я так всегда делаю при продаже. Вешаю через специальный аккаунт ОЛХ фейковую объяву с заоблачной ценой. На просмотрах не забываю сказать покупателям, что на фоне того неадекватного космонавта моё предложение весьма разумно и про большой торг не должно быть и речи. Обычно покупатели соглашаются и одобрительно кивают головами.
zzzzzz написав:Общение с типа новомодными брокерами просто умиляет.
Сначала спрашиваю, в какой секции расположена квартира, сколько окон на одну и другую стороны. - ответ - мне надо уточнить. Далее спрашиваю какая комиссия. Ответ от 3% до 5% А потом я начинаю просто размазывать брокера так как понимаю что передо мной просто говорящая голова которая даже не видела объект в глаза. У неё инфы НОЛЬ. Но про комиссию она хорошо знает.
Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%. Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.
Благовест самый упоротый.
Сегодня за то что они решили разместить свежее объявление со сниженной ценой. ( в реале квартира на 15к дороже ) обматерил с ног до головы за тупой маркетинг. К вечеру цену испавили упыри)))
Все хотят денег, но настолько тупые, что ничего не хотят делать, даже ездить по ушам не умеют.
я когда продавал квартиру тоже риелторы так делали потом сел обзовнил всех у кого была занижена цена и просил по хорошему поменять через день другой - если не поменяли, готовил что на ближайшем просмотре я ему сломаю руки за такое больше никто не смел перебивать мою цену продал за 2 недели продал на олх
Востаннє редагувалось Олежан в Чет 17 чер, 2021 20:47, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%. Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.
Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды.
Libo написав: Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды.