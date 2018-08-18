zzzzzz написав:

Общение с типа новомодными брокерами просто умиляет.Сначала спрашиваю, в какой секции расположена квартира, сколько окон на одну и другую стороны. - ответ - мне надо уточнить.Далее спрашиваю какая комиссия. Ответ от 3% до 5%А потом я начинаю просто размазывать брокера так как понимаю что передо мной просто говорящая голова которая даже не видела объект в глаза. У неё инфы НОЛЬ. Но про комиссию она хорошо знает.Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%.Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.Благовест самый упоротый.Сегодня за то что они решили разместить свежее объявление со сниженной ценой. ( в реале квартира на 15к дороже ) обматерил с ног до головы за тупой маркетинг. К вечеру цену испавили упыри)))Все хотят денег, но настолько тупые, что ничего не хотят делать, даже ездить по ушам не умеют.