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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7684768576867687>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:29

  Voistov написав:А что уважаемые участники форума думают про комплекс новостроек на воскресенке.
Я уж не знаю все ли дома там относятся к ЖК Парковые Озера.
Но я во про лома которые модно частично увидеть на
https://lun.ua/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1 ... 1%96%D1%82

Очень нравится там.


почитайте новую ветку на Домике,
там еще есть эпичное видео паркинга.
слышала о проблемах с парковкой, слышимостью в домах, вопросах о стоимости комуналки.
Востаннє редагувалось Genie в Чет 17 чер, 2021 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:34

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%.
Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.


Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды. :?


напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса.
Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%.
Разве что в том случае, когда хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя
Востаннє редагувалось Genie в Чет 17 чер, 2021 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:46

  Genie написав:напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса.
Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%.
Разве что в том случае, когда сам хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя

100% квартир с явными проблемами, идут через специально обученных продавать проблемные квартиры риэлторов.
Есть агентства заточенные на проблемные квартиры.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:46

  Genie написав:
  Voistov написав:А что уважаемые участники форума думают про комплекс новостроек на воскресенке.
Я уж не знаю все ли дома там относятся к ЖК Парковые Озера.
Но я во про лома которые модно частично увидеть на
https://lun.ua/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1 ... 1%96%D1%82

Очень нравится там.


почитайте новую ветку на Домике,
там еще есть эпичное видео паркинга.
слышала о проблемах с парковкой, слышимостью в домах, вопросах о стоимости комуналки.


Цена садика в парковых на целый день до 18 часов была 10 тыс грн 2 года тому назад.
Эти дома строит тот же самый застройщик Интергал. Да они тоже будут относится к комплексу парковые.

Осоебенно представляю как растут цены в том желтеньком доме ((((
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:47

  UA написав:
  Genie написав:напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса.
Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%.
Разве что в том случае, когда сам хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя

100% квартир с явными проблемами, идут через специально обученных продавать проблемные квартиры риэлторов.
Есть агентства заточенные на проблемные квартиры.


Это какие агентства , что-бы на будущее знать ?
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:52

  UA написав:
  Genie написав:напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса.
Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%.
Разве что в том случае, когда сам хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя

100% квартир с явными проблемами, идут через специально обученных продавать проблемные квартиры риэлторов.
Есть агентства заточенные на проблемные квартиры.



хорошо наверно иметь нотариуса, которому доверяешь. Он по идее должен же увидеть эти проблемы до того, как?
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:59

  zzzzzz написав:
  Genie написав:
  Voistov написав:А что уважаемые участники форума думают про комплекс новостроек на воскресенке.
Я уж не знаю все ли дома там относятся к ЖК Парковые Озера.
Но я во про лома которые модно частично увидеть на
https://lun.ua/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1 ... 1%96%D1%82

Очень нравится там.


почитайте новую ветку на Домике,
там еще есть эпичное видео паркинга.
слышала о проблемах с парковкой, слышимостью в домах, вопросах о стоимости комуналки.


Цена садика в парковых на целый день до 18 часов была 10 тыс грн 2 года тому назад.
Эти дома строит тот же самый застройщик Интергал. Да они тоже будут относится к комплексу парковые.

Осоебенно представляю как растут цены в том желтеньком доме ((((



и если рассматривать эти дома для себя, для жизни, я бы точно не велась на парк, там миллион людей, имхо, конечно
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:04

  UA написав:Вам юридическое сопровождение обеспечивают риэлторы? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Да, юридическая служба компании. Что тут удивительного? Они лучше нас знают, что, как и через кого проверять. Проверяли даже там, куда мне, крестьянскому сыну, двери закрыты. Плюс сделка была через их придворного нотариуса. Нотариус отнесся к юридическому обеспечению сделки с особым вниманием. :wink:
Да, заплатил. Но теперь сплю спокойно. :cry:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:16

  Libo написав:
  UA написав:Вам юридическое сопровождение обеспечивают риэлторы? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Да, юридическая служба компании. Что тут удивительного? Они лучше нас знают, что, как и через кого проверять. Проверяли даже там, куда мне, крестьянскому сыну, двери закрыты. Плюс сделка была через их придворного нотариуса. Нотариус отнесся к юридическому обеспечению сделки с особым вниманием. :wink:
Да, заплатил. Но теперь сплю спокойно. :cry:

Добре вам в країні Мажорії!
А ми, холопи, змушені самі крутитись...
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:24

  UA написав:
  Libo написав:
Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды. :?

Вам юридическое сопровождение обеспечивают риэлторы? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Невже папік не здатний дати синуліку пару тисяч уйов на пристойного юриста???
Frant
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