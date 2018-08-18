Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав: Да, юридическая служба компании. Что тут удивительного? Они лучше нас знают, что, как и через кого проверять. Проверяли даже там, куда мне, крестьянскому сыну, двери закрыты. Плюс сделка была через их придворного нотариуса. Нотариус отнесся к юридическому обеспечению сделки с особым вниманием. Да, заплатил. Но теперь сплю спокойно.
Возможно, твой посредник - какое-то редкое исключение, но вообще использовать сферическое киевское АН в качестве юридического консультанта - это нечто схожее с заключением договора о строительстве LNG-терминала с лыжным инструктором
Libo написав:Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды.
В США риелтор может и обеспечивает полную юридическую чистоту сделки, в Украине совсем другие реалии. Я советую разделять мухи от котлет, т.к. реально риелтор у нас не несет никакой ответственности за сделку, более того, заинтересованное лицо, задача которого получить свои проценты. Даже если риелтор продал вам не один объект и все норм, то нет никакой гарантии, что следующая сделка будет такая же. У нас риелтора можно воспринимать как возможность получения информации по интересующем вас сегменту недвижимости. Я, например, всегда плачу риелтору, если он решает для меня поставленные задачи. Консультация с несколькими профессиональными юристами и толковым нотариусом обеспечит вам понимание, что вам хотят продать и все возможные риски, т. к. в Украине невозможно купить недвижимость с 100% гарантией.
почитайте новую ветку на Домике, там еще есть эпичное видео паркинга. слышала о проблемах с парковкой, слышимостью в домах, вопросах о стоимости комуналки.
Особенно хотелось узнать о коммуналке. Слышал про тариф до 9 грн. Вообще тариф нашим вильнолюдям как серпом по яйц.. Купить квартиру минимум за 50 куе, сделать там на 20 ремонт. А потом по форумам плакать, что 700 грн это высокий тариф.
Genie написав: напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса. Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%. Разве что в том случае, когда хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя
Продавал как то через риэлтора. Все проходило без меня, я приехал на подписание договора. Все покащы были без меня. Есть адекватные люди, отрабатывающие свой хлеб. Но на сегодня это, пожалуй, самая распространенная профессия с самым большим количеством случайных людей. Как то при подписания арендного договора риелтор попросила меня посмотреть все показания и сказать ей
и если рассматривать эти дома для себя, для жизни, я бы точно не велась на парк, там миллион людей, имхо, конечно
На что вестись нужно? Впервые слышу, что на парк возле дома вестись не стоит. Тут мы в городетживем, и в хороших местах этих людей гораздо больше,чем в плохих. Или в ЖК вудстоия смотреть. Вроде и парк рядом, а вроде и пердь, поэтому не людно.
Libo написав: Да, юридическая служба компании. Что тут удивительного? Они лучше нас знают, что, как и через кого проверять. Проверяли даже там, куда мне, крестьянскому сыну, двери закрыты. Плюс сделка была через их придворного нотариуса. Нотариус отнесся к юридическому обеспечению сделки с особым вниманием. Да, заплатил. Но теперь сплю спокойно.
Возможно, твой посредник - какое-то редкое исключение, но вообще использовать сферическое киевское АН в качестве юридического консультанта - это нечто схожее с заключением договора о строительстве LNG-терминала с лыжным инструктором
Необхідно робити поправку на інтелехтуальний рівень представників мажореки. Будівництво терміналу одним інструктором? Чому би і ні)))) У нас клоуни державою керують. Поки що тримається. Поки що((
Libo написав:Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды.
В США риелтор может и обеспечивает полную юридическую чистоту сделки, в Украине совсем другие реалии. Я советую разделять мухи от котлет, т.к. реально риелтор у нас не несет никакой ответственности за сделку, более того, заинтересованное лицо, задача которого получить свои проценты. Даже если риелтор продал вам не один объект и все норм, то нет никакой гарантии, что следующая сделка будет такая же. У нас риелтора можно воспринимать как возможность получения информации по интересующем вас сегменту недвижимости. Консультация с несколькими профессиональными юристами и толковым нотариусом обеспечит вам понимание, что вам хотят продать и все возможные риски, т. к. в Украине невозможно купить недвижимость с 100% гарантией.
Реус,чому ви ще тут? Ви ж видатний організатор і бізнесмен??? Створили тут високотехнологічне підприємство, продаєте чавун з олією)))
Чому би не зіграти в Америці чи у Франції? Там є закони,і вони працюють!
Приватизуєте техаську землю, олії начавите ого-го!Тут ви рядовий мільйонер, а там станете міліардером.