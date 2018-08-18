Додано: Чет 17 чер, 2021 22:51

Libo написав: Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды. Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды.

В США риелтор может и обеспечивает полную юридическую чистоту сделки, в Украине совсем другие реалии. Я советую разделять мухи от котлет, т.к. реально риелтор у нас не несет никакой ответственности за сделку, более того, заинтересованное лицо, задача которого получить свои проценты. Даже если риелтор продал вам не один объект и все норм, то нет никакой гарантии, что следующая сделка будет такая же. У нас риелтора можно воспринимать как возможность получения информации по интересующем вас сегменту недвижимости. Я, например, всегда плачу риелтору, если он решает для меня поставленные задачи. Консультация с несколькими профессиональными юристами и толковым нотариусом обеспечит вам понимание, что вам хотят продать и все возможные риски, т. к. в Украине невозможно купить недвижимость с 100% гарантией.