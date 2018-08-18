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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7684768576867687

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:46

  Libo написав:
Да, юридическая служба компании. Что тут удивительного? Они лучше нас знают, что, как и через кого проверять. Проверяли даже там, куда мне, крестьянскому сыну, двери закрыты. Плюс сделка была через их придворного нотариуса. Нотариус отнесся к юридическому обеспечению сделки с особым вниманием. :wink:
Да, заплатил. Но теперь сплю спокойно. :cry:


Возможно, твой посредник - какое-то редкое исключение, но вообще использовать сферическое киевское АН в качестве юридического консультанта - это нечто схожее с заключением договора о строительстве LNG-терминала с лыжным инструктором :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды.

В США риелтор может и обеспечивает полную юридическую чистоту сделки, в Украине совсем другие реалии. Я советую разделять мухи от котлет, т.к. реально риелтор у нас не несет никакой ответственности за сделку, более того, заинтересованное лицо, задача которого получить свои проценты. Даже если риелтор продал вам не один объект и все норм, то нет никакой гарантии, что следующая сделка будет такая же. У нас риелтора можно воспринимать как возможность получения информации по интересующем вас сегменту недвижимости. Я, например, всегда плачу риелтору, если он решает для меня поставленные задачи. Консультация с несколькими профессиональными юристами и толковым нотариусом обеспечит вам понимание, что вам хотят продать и все возможные риски, т. к. в Украине невозможно купить недвижимость с 100% гарантией.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:07

  Genie написав:
  Voistov написав:А что уважаемые участники форума думают про комплекс новостроек на воскресенке.
Я уж не знаю все ли дома там относятся к ЖК Парковые Озера.
Но я во про лома которые модно частично увидеть на
https://lun.ua/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1 ... 1%96%D1%82

Очень нравится там.


почитайте новую ветку на Домике,
там еще есть эпичное видео паркинга.
слышала о проблемах с парковкой, слышимостью в домах, вопросах о стоимости комуналки.

Особенно хотелось узнать о коммуналке. Слышал про тариф до 9 грн. Вообще тариф нашим вильнолюдям как серпом по яйц.. Купить квартиру минимум за 50 куе, сделать там на 20 ремонт. А потом по форумам плакать, что 700 грн это высокий тариф.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:11

  Genie написав:
напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса.
Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%.
Разве что в том случае, когда хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя

Продавал как то через риэлтора. Все проходило без меня, я приехал на подписание договора. Все покащы были без меня. Есть адекватные люди, отрабатывающие свой хлеб. Но на сегодня это, пожалуй, самая распространенная профессия с самым большим количеством случайных людей.
Как то при подписания арендного договора риелтор попросила меня посмотреть все показания и сказать ей :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:19

  Genie написав:[


и если рассматривать эти дома для себя, для жизни, я бы точно не велась на парк, там миллион людей, имхо, конечно

На что вестись нужно? Впервые слышу, что на парк возле дома вестись не стоит. Тут мы в городетживем, и в хороших местах этих людей гораздо больше,чем в плохих. Или в ЖК вудстоия смотреть. Вроде и парк рядом, а вроде и пердь, поэтому не людно.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:18

  zРадио написав:
  Libo написав:
Да, юридическая служба компании. Что тут удивительного? Они лучше нас знают, что, как и через кого проверять. Проверяли даже там, куда мне, крестьянскому сыну, двери закрыты. Плюс сделка была через их придворного нотариуса. Нотариус отнесся к юридическому обеспечению сделки с особым вниманием. :wink:
Да, заплатил. Но теперь сплю спокойно. :cry:


Возможно, твой посредник - какое-то редкое исключение, но вообще использовать сферическое киевское АН в качестве юридического консультанта - это нечто схожее с заключением договора о строительстве LNG-терминала с лыжным инструктором :mrgreen:

Необхідно робити поправку на інтелехтуальний рівень представників мажореки. Будівництво терміналу одним інструктором? Чому би і ні))))
У нас клоуни державою керують. Поки що тримається. Поки що((
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:23

  reus написав:
  Libo написав:Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды.

В США риелтор может и обеспечивает полную юридическую чистоту сделки, в Украине совсем другие реалии. Я советую разделять мухи от котлет, т.к. реально риелтор у нас не несет никакой ответственности за сделку, более того, заинтересованное лицо, задача которого получить свои проценты. Даже если риелтор продал вам не один объект и все норм, то нет никакой гарантии, что следующая сделка будет такая же. У нас риелтора можно воспринимать как возможность получения информации по интересующем вас сегменту недвижимости. Консультация с несколькими профессиональными юристами и толковым нотариусом обеспечит вам понимание, что вам хотят продать и все возможные риски, т. к. в Украине невозможно купить недвижимость с 100% гарантией.

Реус,чому ви ще тут?
Ви ж видатний організатор і бізнесмен??? Створили тут високотехнологічне підприємство, продаєте чавун з олією)))

Чому би не зіграти в Америці чи у Франції? Там є закони,і вони працюють!

Приватизуєте техаську землю, олії начавите ого-го!Тут ви рядовий мільйонер, а там станете міліардером.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:49

Куди подівся Аккрт і його гілка?
bobo
 
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