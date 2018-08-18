RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7685768676877688

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:15

  UA написав:..
Я так всегда делаю при продаже.
Вешаю через специальный аккаунт ОЛХ фейковую объяву с заоблачной ценой.
На просмотрах не забываю сказать покупателям, что на фоне того неадекватного космонавта моё предложение весьма разумно и про большой торг не должно быть и речи.
Обычно покупатели соглашаются и одобрительно кивают головами.

ахаха, если так делает хотя бы половина продавцов, то Зрадио прав и все уже давно попадало и продают по чем возьмут )))
sequence
 
Повідомлень: 5260
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:35

на этом видео мог бы быть сержик
https://www.youtube.com/watch?v=GUCg0vbF6s0
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9084
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:45

  zzzzzz написав:
  UA написав:100% квартир с явными проблемами, идут через специально обученных продавать проблемные квартиры риэлторов.
Есть агентства заточенные на проблемные квартиры.


Это какие агентства , что-бы на будущее знать ?

КиевДомСервис был замечен.
Парклейн - Благовест в прошлые времена баловался.
В голове риелтора - задаток и комиссия, а не безопасность покупателя.
UA
 
Повідомлень: 5701
З нами з: 19.07.08
Подякував: 951 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:49

  sequence написав:
  UA написав:..
Я так всегда делаю при продаже.
Вешаю через специальный аккаунт ОЛХ фейковую объяву с заоблачной ценой.
На просмотрах не забываю сказать покупателям, что на фоне того неадекватного космонавта моё предложение весьма разумно и про большой торг не должно быть и речи.
Обычно покупатели соглашаются и одобрительно кивают головами.

ахаха, если так делает хотя бы половина продавцов, то Зрадио прав и все уже давно попадало и продают по чем возьмут )))

Большинство продавцов полностью доверяются в вопросах продажи риелторам.
Не царское это дело вникать в тонкости продажи своей квартиры.
UA
 
Повідомлень: 5701
З нами з: 19.07.08
Подякував: 951 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:57

  hume написав: Как то при подписания арендного договора риелтор попросила меня посмотреть все показания и сказать ей :mrgreen:

Правильно сказала риелтор.
А если она показания не правильно снимет, не туда посмотрит.
В финале выяснять ситуацию и коммуницировать будут арендодатель с арендатором, а не риелтор.
Её работа - положить себе в кошелек комиссионные деньги.
UA
 
Повідомлень: 5701
З нами з: 19.07.08
Подякував: 951 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7685768676877688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2066, 2067, 2068
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20676 3592935
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 08:53
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 224428
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23121
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95456)
18.06.2021 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.