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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:15
UA написав:
..
Я так всегда делаю при продаже.
Вешаю через специальный аккаунт ОЛХ фейковую объяву с заоблачной ценой.
На просмотрах не забываю сказать покупателям, что на фоне того неадекватного космонавта моё предложение весьма разумно и про большой торг не должно быть и речи.
Обычно покупатели соглашаются и одобрительно кивают головами.
ахаха, если так делает хотя бы половина продавцов, то Зрадио прав и все уже давно попадало и продают по чем возьмут )))
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sequence
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:35
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kingkongovets
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:45
zzzzzz написав: UA написав:
100% квартир с явными проблемами, идут через специально обученных продавать проблемные квартиры риэлторов.
Есть агентства заточенные на проблемные квартиры.
Это какие агентства , что-бы на будущее знать ?
КиевДомСервис был замечен.
Парклейн - Благовест в прошлые времена баловался.
В голове риелтора - задаток и комиссия, а не безопасность покупателя.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:49
sequence написав: UA написав:
..
Я так всегда делаю при продаже.
Вешаю через специальный аккаунт ОЛХ фейковую объяву с заоблачной ценой.
На просмотрах не забываю сказать покупателям, что на фоне того неадекватного космонавта моё предложение весьма разумно и про большой торг не должно быть и речи.
Обычно покупатели соглашаются и одобрительно кивают головами.
ахаха, если так делает хотя бы половина продавцов, то Зрадио прав и все уже давно попадало и продают по чем возьмут )))
Большинство продавцов полностью доверяются в вопросах продажи риелторам.
Не царское это дело вникать в тонкости продажи своей квартиры.
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UA
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:57
hume написав:
Как то при подписания арендного договора риелтор попросила меня посмотреть все показания и сказать ей
Правильно сказала риелтор.
А если она показания не правильно снимет, не туда посмотрит.
В финале выяснять ситуацию и коммуницировать будут арендодатель с арендатором, а не риелтор.
Её работа - положить себе в кошелек комиссионные деньги.
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UA
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:05
UA написав:
В голове риелтора - задаток и комиссия, а не безопасность покупателя.
100%
а должен быть на первом месте страх потерять лицензию
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kingkongovets
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:19
kingkongovets написав: UA написав:
В голове риелтора - задаток и комиссия, а не безопасность покупателя.
100%
а должен быть на первом месте страх потерять лицензию
Единственный страх имеющийся у киевских риелторов, это страх прямого общения продавца и покупателя.
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UA
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:34
Я?
Мог бы. Но не захотел. знаю, там весьма недорого было на этапе строительства, трёха менее 60 ку. Но местные эксперты вроде вас , хором говорили: место-фу-фу-фу, Интергал-отстой. К тому же там проблемы с документами на землю были.
Теперь уже цаца?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:42
zzzzzz написав: bobo написав:
Куди подівся Аккрт і його гілка?
Ветка про турецкую недвигу закрылась, так же как и тема умерла ввиду высокой инфляции в стране.
закрилася, так як купувати в Туреччині нерухомість - для себе в збиток.
Ота казочка.
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flyman
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:48
flyman написав:
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закрилася, так як купувати в Туреччині нерухомість - для себе в збиток.
Ота казочка.
там просто не строят такое УГ, что вы скупаете и нет таких страшных электричек, да еще к каждому цоколю заставляют брать паркинг по цене цоколя )))
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sequence
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