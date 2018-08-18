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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:59
flyman написав:
так як купувати в Туреччині нерухомість - для себе в збиток.
Ну, ну.... - купувати в нас десь в полі ГОЛІ омноблочні стіни - нормуль?
А в Анталії - з ремонтом і кухонними меблями + басейн + близько море, а не зелений/пахучий Дніпро... - фу-фу?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:02
sequence написав: flyman написав:
..
закрилася, так як купувати в Туреччині нерухомість - для себе в збиток.
Ота казочка.
там просто не строят такое УГ, что вы скупаете и нет таких страшных электричек, да еще к каждому цоколю заставляют брать паркинг по цене цоколя )))
там будуть ще гірше, так що не тре ля-ля.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:04
Успіх написав: flyman написав:
так як купувати в Туреччині нерухомість - для себе в збиток.
Ну, ну.... - купувати в нас десь в полі ГОЛІ омноблочні стіни - нормуль?
А в Анталії - з ремонтом і кухонними меблями + басейн + близько море, а не зелений/пахучий Дніпро... - фу-фу?
#пєшиісчо!
ти ж купив фуфу-омноблок вна Україні, а не лялю в Туреччинні, то чого пащекуєш?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:14
ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» увеличила цену на газ для населения в рамках тарифа «Месячный» на 50% до 11,94 гривны/куб. м на июнь, по сравнению с годовой ценой.
Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям «Нафтогаза» Максим Белявский.
«Цена газа в тарифном плане „Месячный“ в июне составляет 11,94 гривны/куб. м, в то время как клиенты газоснабжающей компании „Нафтогаз Украины“ в рамках годового тарифного плана „Фиксированный“ имеют одну из самых выгодных цен на газ — 7,96 грн/куб. м», — сказал он.
Белявский добавил, что переход на тариф «Месячный» осуществляется только по желанию клиента.
Кроме того, по его словам, «Нафтогаз» работает над созданием сезонного тарифа с возможностью равномерных плат.
Напомним, 7 апреля НКРЭКУ обязала поставщиков газа предоставить годовой тариф на газ для населения с 1 мая.
С 1 августа 2020 года в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей.
Бывает и такое...главное потом не удивлятся...
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:16
А что это за Успих такое, какое это отношение к Киеву имеет, что позволяет на киевской ветке вякать против нашей украинской святыни Днепра-Славутича ? Тут косточки Виталиану промывают за Ирпень, который рано или поздно станет полноценным киевким районом, а какому-то тролю из львовской недостройки все можно ?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:17
zzzzzz написав:
..
Бывает и такое...главное потом не удивлятся...
"когда начнется обвал нереальных цен на плохо утепленные дома с газовым отоплением"?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:18
Успіх написав: flyman написав:
так як купувати в Туреччині нерухомість - для себе в збиток.
Ну, ну.... - купувати в нас десь в полі ГОЛІ омноблочні стіни - нормуль?
А в Анталії - з ремонтом і кухонними меблями + басейн + близько море, а не зелений/пахучий Дніпро... - фу-фу?
#пєшиісчо!
Дурачок , ты пишешь из города в котором вообще никакой реки нет, а если бы и была, то видел бы ты ее только по большим праздникам, потому как теща на более чем что-то между железкой и всемирно известной свалкой не проспонсировала
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:19
sequence написав: zzzzzz написав:
..
Бывает и такое...главное потом не удивлятся...
"когда начнется обвал нереальных цен на плохо утепленные дома с газовым отоплением"?
Скорее когда НАК перестанет давать годовые тарифные планы по нерыночным ценам.
Рыночная цена сегодня 13,2 грн за куб
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:24
fox767676 написав: Успіх написав: flyman написав:
так як купувати в Туреччині нерухомість - для себе в збиток.
Ну, ну.... - купувати в нас десь в полі ГОЛІ омноблочні стіни - нормуль?
А в Анталії - з ремонтом і кухонними меблями + басейн + близько море, а не зелений/пахучий Дніпро... - фу-фу?
#пєшиісчо!
Дурачок , ты пишешь из города в котором вообще никакой реки нет, а если бы и была, то видел бы ты ее только по большим праздникам, потому как теща на более чем что-то между железкой и всемирно известной свалкой не проспонсировала
Це він про себе так, так як в мене останні покупки були в Києві "цегли" для несучих конструкцій, а овноблок для решти в пішій доступності до ШРТ (метро, якщо хто не в темі). Але акуртівський підсвинок щось хоче сказати, а виходить "хрю-хрю".
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:26
zzzzzz написав:
..
Рыночная цена сегодня 13,2 грн за куб
если Нафтагаз будет ежемесячно актуализировать цены на спотовые, население трохи подахереет. Есть какие-то форекасты, рано или поздно газом насосутся и подешевеет.
Ну да это все не здесь обсуждать. Здесь можно только предположить, на сколько вырастут летом платежки на газовую плиту многоэтажных домов до 10 этажей. Думаю, гривен на 20. Это неминуемый обвал.
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