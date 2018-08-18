а когда на Кардачи или Жуляны метро проведут?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:28
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:28
Ну бред же ...
Когда подавал, я спокойно и без проблем встречался и общался с потенциальными покупателями от риелтора, давал им пояснения по квартире, вел переговоры. Если без присутствия риелтора, то потом его информировал, советовался, вместе вырабатывали дальнейшую позицию.
ЗЫ В Америке ты подписываешь договор с риелтором, о том, что не будешь контактировать с покупателями и сконтактируешь с ним первый раз только на подписании договора купли-продажи. Даже на просмотрах продавец не имеет права физически присутствовать и видеть потенциального покупателя. Покупатель точно также все предварительные переговоры ведет только через риелтора.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не хвилюйтеся за мене. У мене все дуже добре, чого й Вам бажаю!
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:45
Пусть сначала запретят евробляхи и паркровку на тротуарах\газонах.
Дальше можно прижать застройщиков чтобы делали трасы для отвода конденсата внутри квартир в новостроях, а не искушали жильцов штробить бетон
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:47
для тих, в кого погана пам"ять: 20 і 25 хв. на пішо, відповідно.
Через 7 років чекаю ст. м. Крейсера Аврори, чи як вона там., то буде ще ближче чим на ПОХу. (5 хв. до входу в метро, 8 до платформи)
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:58
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:03
Цена на европейских хабах - космос. Выше зимних пиков на 70%, выше прошлогодних летних уровней - на 500%. А Нафтогаз закачивает в ПХГ именно сейчас (выбора нет). Будущий отопительный сезон будет "интересным". Допускаю тарифы PAYG выше 15 грн/куб и 3000 грн за Гкал...
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:07
Как вы предлагаете застройщикам делать трассы для отвода конденсата внутри квартир? Единственное что может и должен сделать застройщик - это предусмотреть в доме места под внешние блоки кондиционеров и либо сделать в фасаде трубу для слива конденсата (как, например, в Роял Тауэр), либо сделать дождевую канализацию на балконах, опять же, уходящую под фасад. Но и это не панацея. В большой кватире тянуть от внутренних блоков конденсат к балконам может быть слабо реализуемо. Гораздо проще может быть вывести конденсат в санузлы. Поэтому все правильно сделали что просто запретили. Пусть люди головой думают, куда выводить этот конденсат. Решения есть. Трубка из фасада людям на головы - это гребаная Африка.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:10
В Украине риелтор как правило приезжает на показ не зная всех тонкостей обьекта. Не несет ответственности за чистоту сделки, не сильно стремиться двигаться по цене хотя берет деньги от покупателя. Если обьект не подходит предлагает пару вариантов которые есть в открытом доступе и ффсё.... Это мой личный опыт. В случае квартиры которая мне подошла (нашел сам), вместо % я оговаривал с риэлтером фиксированную сумму за доставку продавца на автомобиле к нотариусу на сделку.
Иными словами, размещение фотографий квартиры и показ, должен оплачиваться исходя от сложности этой процедуры, а не % от стоимости квартиры.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 18 чер, 2021 11:20, всього редагувалось 2 разів.
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