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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76877688768976907691>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:28

  flyman написав:..для решти в пішій доступності до ШРТ (метро, якщо хто не в темі). ..

а когда на Кардачи или Жуляны метро проведут?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:28

  UA написав:Единственный страх имеющийся у киевских риелторов, это страх прямого общения продавца и покупателя.


Ну бред же ...
Когда подавал, я спокойно и без проблем встречался и общался с потенциальными покупателями от риелтора, давал им пояснения по квартире, вел переговоры. Если без присутствия риелтора, то потом его информировал, советовался, вместе вырабатывали дальнейшую позицию.

ЗЫ В Америке ты подписываешь договор с риелтором, о том, что не будешь контактировать с покупателями и сконтактируешь с ним первый раз только на подписании договора купли-продажи. Даже на просмотрах продавец не имеет права физически присутствовать и видеть потенциального покупателя. Покупатель точно также все предварительные переговоры ведет только через риелтора.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Реус,чому ви ще тут?
Ви ж видатний організатор і бізнесмен??? Створили тут високотехнологічне підприємство, продаєте чавун з олією)))

Чому би не зіграти в Америці чи у Франції? Там є закони,і вони працюють!

Приватизуєте техаську землю, олії начавите ого-го!Тут ви рядовий мільйонер, а там станете міліардером.

Не хвилюйтеся за мене. У мене все дуже добре, чого й Вам бажаю! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:45

  UA написав:Эйрмакс танцуйте. Вам письмо.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=70863


Пусть сначала запретят евробляхи и паркровку на тротуарах\газонах.
Дальше можно прижать застройщиков чтобы делали трасы для отвода конденсата внутри квартир в новостроях, а не искушали жильцов штробить бетон
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:47

  sequence написав:
  flyman написав:..для решти в пішій доступності до ШРТ (метро, якщо хто не в темі). ..

а когда на Кардачи или Жуляны метро проведут?

для тих, в кого погана пам"ять: 20 і 25 хв. на пішо, відповідно.
Через 7 років чекаю ст. м. Крейсера Аврори, чи як вона там., то буде ще ближче чим на ПОХу. (5 хв. до входу в метро, 8 до платформи)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:для тих, в кого погана пам"ять: 20 і 25 хв. на пішо, відповідно.

Більше 2км це тільки доб до ГТ добратися? Справді, локація - вогонь :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:58

  flyman написав:..
для тих, в кого погана пам"ять: 20 і 25 хв. на пішо, відповідно.
..
Флай, мне 13 минут неспеша топать и я щщитаю, что оо-чень далеко. Лень.
А с Кардач до Шулявки за 25 минут разве что добежать можно )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:03

  zzzzzz написав:
ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» увеличила цену на газ для населения в рамках тарифа «Месячный» на 50% до 11,94 гривны/куб. м на июнь, по сравнению с годовой ценой.


Бывает и такое...главное потом не удивлятся...


Цена на европейских хабах - космос. Выше зимних пиков на 70%, выше прошлогодних летних уровней - на 500%. А Нафтогаз закачивает в ПХГ именно сейчас (выбора нет). Будущий отопительный сезон будет "интересным". Допускаю тарифы PAYG выше 15 грн/куб и 3000 грн за Гкал...

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:07

  fox767676 написав:
  UA написав:Эйрмакс танцуйте. Вам письмо.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=70863


Пусть сначала запретят евробляхи и паркровку на тротуарах\газонах.
Дальше можно прижать застройщиков чтобы делали трасы для отвода конденсата внутри квартир в новостроях, а не искушали жильцов штробить бетон

Как вы предлагаете застройщикам делать трассы для отвода конденсата внутри квартир? Единственное что может и должен сделать застройщик - это предусмотреть в доме места под внешние блоки кондиционеров и либо сделать в фасаде трубу для слива конденсата (как, например, в Роял Тауэр), либо сделать дождевую канализацию на балконах, опять же, уходящую под фасад. Но и это не панацея. В большой кватире тянуть от внутренних блоков конденсат к балконам может быть слабо реализуемо. Гораздо проще может быть вывести конденсат в санузлы. Поэтому все правильно сделали что просто запретили. Пусть люди головой думают, куда выводить этот конденсат. Решения есть. Трубка из фасада людям на головы - это гребаная Африка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:10

  Libo написав:
  UA написав:Единственный страх имеющийся у киевских риелторов, это страх прямого общения продавца и покупателя.


Ну бред же ...
Когда подавал, я спокойно и без проблем встречался и общался с потенциальными покупателями от риелтора, давал им пояснения по квартире, вел переговоры. Если без присутствия риелтора, то потом его информировал, советовался, вместе вырабатывали дальнейшую позицию.

ЗЫ В Америке ты подписываешь договор с риелтором, о том, что не будешь контактировать с покупателями и сконтактируешь с ним первый раз только на подписании договора купли-продажи. Даже на просмотрах продавец не имеет права физически присутствовать и видеть потенциального покупателя. Покупатель точно также все предварительные переговоры ведет только через риелтора.



В Украине риелтор как правило приезжает на показ не зная всех тонкостей обьекта. Не несет ответственности за чистоту сделки, не сильно стремиться двигаться по цене хотя берет деньги от покупателя. Если обьект не подходит предлагает пару вариантов которые есть в открытом доступе и ффсё.... Это мой личный опыт. В случае квартиры которая мне подошла (нашел сам), вместо % я оговаривал с риэлтером фиксированную сумму за доставку продавца на автомобиле к нотариусу на сделку.
Иными словами, размещение фотографий квартиры и показ, должен оплачиваться исходя от сложности этой процедуры, а не % от стоимости квартиры.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 18 чер, 2021 11:20, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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