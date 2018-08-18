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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:14
fox767676 написав:
это Успих
Хлопаки - ну чому зразу на мене стрілки переводити, якщо:
1. Я просто порівнюю, що "там", як правило, здають з ремонтом і меблями на кухню, а "тут", в більшості - ГОЛІ стіни здають!
2. Про те, що цвітуть у Дніпрі водорості, гниють і штиняють так, що й прогулятись біля нього не завжди є бажання - писали тут, на цій гілці, неодноразово!
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:20
zРадио написав:
Будущий отопительный сезон будет "интересным". Допускаю тарифы PAYG выше 15 грн/куб и 3000 грн за Гкал...
Уже сейчас интересно, поскольку долги в коммунальной сфере-82 млрд грн. Это при цене Гкал 1400-1600 грн. Если будет 3000 грн, то....все побегут платить. Подумаешь, +1500 за отопление, +78 за свет, +20 за газ для плиты, +1000 грн в АТБ, +100 грн за проезд. Это всё пыль, работать надо лучше и работодатель, конечно же оплатит. Чуть не забыл: +500+1000 за аренду квартиры ( а как же? всё подорожало)
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:23
zРадио написав:
Будущий отопительный сезон будет "интересным". Допускаю тарифы PAYG выше 15 грн/куб и 3000 грн за Гкал...
или просто сезон, особенно для квартир и домов с газовыми колонками, енергоемких производств (цемента, удобрений и тд) - отсюда рост индекса цент производителей и инфляции
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:24
Serg-ik написав:
Уже сейчас интересно, поскольку долги в коммунальной сфере-82 млрд грн. Это при цене Гкал 1400-1600 грн. Если будет 3000 грн, то....все побегут платить. Подумаешь, +1500 за отопление, +78 за свет, +20 за газ для плиты, +1000 грн в АТБ, +100 грн за проезд. Это всё пыль, работать надо лучше и работодатель, конечно же оплатит. Чуть не забыл: +500+1000 за аренду квартиры ( а как же? всё подорожало)
Вот как простому пенсионеру союзного значения это все оплатить?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:32
Успіх написав: fox767676 написав:
это Успих
Хлопаки - ну чому зразу на мене стрілки переводити, якщо:
1. Я просто порівнюю, що "там", як правило, здають з ремонтом і меблями на кухню, а "тут", в більшості - ГОЛІ стіни здають!
2. Про те, що цвітуть у Дніпрі водорості, гниють і штиняють так, що й прогулятись біля нього не завжди є бажання - писали тут, на цій гілці, неодноразово!
Ну тут принят конечно социал-дарвинизм по типу "обписаные стариками хрущи", но это хотябы про каких-то абстрактных людей.А вот упрекать своих родственников в их старческих болячках врядли бы кто-то зайдет так далеко. А тут про колыбель украинской цивилизации писать такие мерзопакости, из далекого, но типа патриотичного города. Касаемо самого Днепра, пробема эта лишь на мизерные доли умаляет величие этой Реки, воспетой лучшими гениями Украины. Про гулять нект желания - чушь, котторые могли написать резилденты борщаговок\нивок\харьковского массива. Лучшие ЖК левого и правого берегов, как правило распоряжены вблизи акватории, уймы людей прогуливаются вдоль даже необлагороженных набережных.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:34
Serg-ik написав: zРадио написав:
Будущий отопительный сезон будет "интересным". Допускаю тарифы PAYG выше 15 грн/куб и 3000 грн за Гкал...
Уже сейчас интересно, поскольку долги в коммунальной сфере-82 млрд грн. Это при цене Гкал 1400-1600 грн. Если будет 3000 грн, то....все побегут платить. Подумаешь, +1500 за отопление, +78 за свет, +20 за газ для плиты, +1000 грн в АТБ
, +100 грн за проезд. Это всё пыль, работать надо лучше и работодатель, конечно же оплатит. Чуть не забыл: +500+1000 за аренду квартиры ( а как же? всё подорожало)
Так ото-то!
Вже, навіть, ціни в найдешевшому супермаркеті - НЕ по кишені пересічним!
Хіба що соломкою, кукурудзяними паличками, вівсяними пластівцями і плавленими акційними сирочками/сирним продуктом харчуватись
А, по святах, дозволити собі випити..... акційного питного йогурта
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:40
sequence написав: flyman написав:
..
для тих, в кого погана пам"ять: 20 і 25 хв. на пішо, відповідно.
..
Флай, мне 13 минут неспеша топать и я щщитаю, что оо-чень далеко. Лень.
А с Кардач до Шулявки за 25 минут разве что добежать можно )))
ти що думаєш, там коробка під постом?
25 хв. це в розвалку від кавалірки, а ще там є недалеко швидкісний трамвай і електричка ... але то таке, можна потролити локацію в ІТ Мецці.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:40
Faceless написав: flyman написав:
для тих, в кого погана пам"ять: 20 і 25 хв. на пішо, відповідно.
Більше 2км це тільки доб до ГТ добратися? Справді, локація - вогонь
для чого передьоргувати?
не до ГТ, а метро.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:41
zРадио написав:
Цена на европейских хабах - космос. Выше зимних пиков на 70%, выше прошлогодних летних уровней - на 500%. А Нафтогаз закачивает в ПХГ именно сейчас (выбора нет). Будущий отопительный сезон будет "интересным". Допускаю тарифы PAYG выше 15 грн/куб и 3000 грн за Гкал...
І що з того?
Що, представники Мажореки перестануть купляти квартири в Києві?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:41
fox767676 написав:
Касаемо самого Днепра
Ну ок, може я трохи погарячкував на рахунок Дніпра(хоч з пісні слів не викенеш і тут справді писали, що там гниють водорості і запах - ще той)
- але те, що в Анталії здають, як правило з ремонтом, по майже, або й такій самій ціні, як в Києві ГОЛІ стіни - це факт!
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