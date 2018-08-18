airmax78 написав:

Как вы предлагаете застройщикам делать трассы для отвода конденсата внутри квартир? Единственное что может и должен сделать застройщик - это предусмотреть в доме места под внешние блоки кондиционеров и либо сделать в фасаде трубу для слива конденсата (как, например, в Роял Тауэр), либо сделать дождевую канализацию на балконах, опять же, уходящую под фасад. Но и это не панацея. В большой кватире тянуть от внутренних блоков конденсат к балконам может быть слабо реализуемо. Гораздо проще может быть вывести конденсат в санузлы. Поэтому все правильно сделали что просто запретили. Пусть люди головой думают, куда выводить этот конденсат. Решения есть. Трубка из фасада людям на головы - это гребаная Африка.