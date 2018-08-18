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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:41
airmax78 написав:
Как вы предлагаете застройщикам делать трассы для отвода конденсата внутри квартир? Единственное что может и должен сделать застройщик - это предусмотреть в доме места под внешние блоки кондиционеров и либо сделать в фасаде трубу для слива конденсата (как, например, в Роял Тауэр), либо сделать дождевую канализацию на балконах, опять же, уходящую под фасад. Но и это не панацея. В большой кватире тянуть от внутренних блоков конденсат к балконам может быть слабо реализуемо. Гораздо проще может быть вывести конденсат в санузлы. Поэтому все правильно сделали что просто запретили. Пусть люди головой думают, куда выводить этот конденсат. Решения есть. Трубка из фасада людям на головы - это гребаная Африка.
Значит пусть делают как в Роял Тауєр. Не надо продавать площадь, которую инвестор обязан оставить под коммуникации. Пусть вычитают из обмеров БТИ какойй-то % который придется оставить под вывод конденсата в канализацию. Или предостпавляют бесплатно распылители и специалистов по их подключению
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:48
З вашого дозволу, панове(а я знаю, що ви дозволяєте
) перенесу це сюди і запитаю - що скажете, панове?&
Успіх написав:
Свіжусінька інфо!
Щойно телефонував знайомий(той, що на дачі 2р. робить ремонт) - каже, що там продається будинок "заходи і живи" за 25К.
То що дах ще з шиферу, але в середині все є, так як там жили люди.
Нагадаю, що звідти - 6-7км до межі міста!
А я от тільки вчора дивився на олх, за скільки можна здати такі будиночки/півторачки.
І от печалька якась чорна!
Це ж по суті ЗАМІСЬКИЙ БУДИНОК/особняк - а здати можна його за 1,5-2К, ну ще може 3К, якщо ремонт менш/більш
Акуєть!!!
Занавіс!
п.с.
Тепер не дивно, чому в Києві, на літо, багато хто здає свою квартиру в місті, а сам перебирається на тих 3міс. за місто на дачу.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:53
Успіх написав:
З вашого дозволу, панове(а я знаю, що ви дозволяєте
) перенесу це сюди і запитаю - що скажете, панове?&
Успіх написав:
Свіжусінька інфо!
Щойно телефонував знайомий(той, що на дачі 2р. робить ремонт) - каже, що там продається будинок "заходи і живи" за 25К.
То що дах ще з шиферу, але в середині все є, так як там жили люди.
Нагадаю, що звідти - 6-7км до межі міста!
А я от тільки вчора дивився на олх, за скільки можна здати такі будиночки/півторачки.
І от печалька якась чорна!
Це ж по суті ЗАМІСЬКИЙ БУДИНОК/особняк - а здати можна його за 1,5-2К, ну ще може 3К, якщо ремонт менш/більш
Акуєть!!!
Занавіс!
п.с.
Тепер не дивно, чому в Києві, на літо, багато хто здає свою квартиру в місті, а сам перебирається на тих 3міс. за місто на дачу.
Ціни в доларах, я так розумію.
все правильно, жити на пенсію (можна і по богатсву) в будинку (там басейн, барбекю і все таке) за 7 км. від межі міста, а здавати кавалірку приїзжим лохам на Левандівці.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 18 чер, 2021 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:55
fox767676 написав: airmax78 написав:
Как вы предлагаете застройщикам делать трассы для отвода конденсата внутри квартир? Единственное что может и должен сделать застройщик - это предусмотреть в доме места под внешние блоки кондиционеров и либо сделать в фасаде трубу для слива конденсата (как, например, в Роял Тауэр), либо сделать дождевую канализацию на балконах, опять же, уходящую под фасад. Но и это не панацея. В большой кватире тянуть от внутренних блоков конденсат к балконам может быть слабо реализуемо. Гораздо проще может быть вывести конденсат в санузлы. Поэтому все правильно сделали что просто запретили. Пусть люди головой думают, куда выводить этот конденсат. Решения есть. Трубка из фасада людям на головы - это гребаная Африка.
Значит пусть делают как в Роял Тауєр. Не надо продавать площадь, которую инвестор обязан оставить под коммуникации. Пусть вычитают из обмеров БТИ какойй-то % который придется оставить под вывод конденсата в канализацию. Или предостпавляют бесплатно распылители и специалистов по их подключению
Пусть делают, но вы не готовы за это платить. Все же хотят метр по-дешевле. А эти решения очень недешевы.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:56
Успіх написав:
Це ж по суті ЗАМІСЬКИЙ БУДИНОК/особняк - а здати можна його за 1,5-2К, ну ще може 3К, якщо ремонт менш/більш
Тепер не дивно, чому в Києві, на літо, багато хто здає свою квартиру в місті, а сам перебирається на тих 3міс. за місто на дачу.
Саме долярчики й здають на літо свою квартири в оренду.
Щоб заробити додаткових 10 000 грн за теплий сезон.
П.С. Ніколи не чув, щоб хто з моїх знайомих, друзів чи колег здавав в оренду своє житло на літо(((((
flyman написав:
а здавати кавалірку приїзжим лохам на Левандівці.
смарт-квартирку!
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:58
UA написав: hume написав:
Как то при подписания арендного договора риелтор попросила меня посмотреть все показания и сказать ей
Правильно сказала риелтор.
А если она показания не правильно снимет, не туда посмотрит.
В финале выяснять ситуацию и коммуницировать будут арендодатель с арендатором, а не риелтор.
Её работа - положить себе в кошелек комиссионные деньги.
Со мной такое не проходит. Она будет править договор и переписывать пока меня не устроит. Одна вообще заявила мол зачем вносить правки в договор, он же просто формальность
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:01
flyman написав: Успіх написав:
З вашого дозволу, панове(а я знаю, що ви дозволяєте
) перенесу це сюди і запитаю - що скажете, панове?&
Успіх написав:
Свіжусінька інфо!
Щойно телефонував знайомий(той, що на дачі 2р. робить ремонт) - каже, що там продається будинок "заходи і живи" за 25К.
То що дах ще з шиферу, але в середині все є, так як там жили люди.
Нагадаю, що звідти - 6-7км до межі міста!
А я от тільки вчора дивився на олх, за скільки можна здати такі будиночки/півторачки.
І от печалька якась чорна!
Це ж по суті ЗАМІСЬКИЙ БУДИНОК/особняк - а здати можна його за 1,5-2К, ну ще може 3К, якщо ремонт менш/більш
Акуєть!!!
Занавіс!
п.с.
Тепер не дивно, чому в Києві, на літо, багато хто здає свою квартиру в місті, а сам перебирається на тих 3міс. за місто на дачу.
Ціни в доларах, я так розумію.
все правильно, жити на пенсію (можна і по богатсву) в будинку (там басейн, барбекю і все таке) за 7 км. від межі міста, а здавати кавалірку приїзжим лохам на Левандівці.
Ну так - будинок 25Кдол
.
А здавати його можна за 1,5-2-3Кгрн!
Тобто, живеш собі в ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ, шашлик/барбекю, надув басейн собі на подвір'ї
і все це за 2-3Кгрн/міс, а сам здаєш понаЄхам на Левандівці смарт за 7Кгрн
!
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:06
Успіх написав:
Ну так - будинок 25Кдол
.
А здавати його можна за 1,5-2-3Кгрн!
Тобто, живеш собі в ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ, шашлик/барбекю, надув басейн собі на подвір'ї
і все це за 2-3Кгрн/міс, а сам здаєш понаЄхам на Левандівці смарт за 7Кгрн
!
Думаєм!
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Лоханувся ти з будинком для себе.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:07
Slon_Nosov написав:
В Украине риелтор как правило приезжает на показ не зная всех тонкостей обьекта. Не несет ответственности за чистоту сделки, не сильно стремиться двигаться по цене хотя берет деньги от покупателя. Если обьект не подходит предлагает пару вариантов которые есть в открытом доступе и ффсё.... Это мой личный опыт. В случае квартиры которая мне подошла (нашел сам), вместо % я оговаривал с риэлтером фиксированную сумму за доставку продавца на автомобиле к нотариусу на сделку.
Иными словами, размещение фотографий квартиры и показ, должен оплачиваться исходя от сложности этой процедуры, а не % от стоимости квартиры.
Найди себе нормального риелтера, оговори все моменты, заплати и он сделает тебе всё по высшему разряду. А будешь иметь дело с трёхкопеешными риелтерами, которых ты описал, то они тебе и окажут трёхкопеешную услугу. Скупой платит дважды.
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