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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:29
Успіх написав:
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Вже, навіть, ціни в найдешевшому супермаркеті - НЕ по кишені пересічним!
Хіба що соломкою, кукурудзяними паличками, вівсяними пластівцями і плавленими акційними сирочками/сирним продуктом харчуватись
А, по святах, дозволити собі випити..... акційного питного йогурта
В ближайший АТБ начали хамон на регулярной основе завозить.лежит междус соломкой и акционными сырками.
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hume
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:39
hume написав:
Как там кстати в Мисти Лева с реками? Много набережных?
А в нас зразу розумно зробили - ріку Полтву пустили "під землю/під бетон"
п.с.
Ну все, ви мене переконали - треба скирдувати на Рибальский 🎏🐟
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:46
Libo написав:
Найди себе нормального риелтера, оговори все моменты, заплати и он сделает тебе всё по высшему разряду. А будешь иметь дело с трёхкопеешными риелтерами, которых ты описал, то они тебе и окажут трёхкопеешную услугу. Скупой платит дважды.
я так понимаю для тебя 4500$ это три копейки, а за поиск необходимой квартиры нужно доплатить....
ты сам то не из этих, операторов по размещению фото в олх? что то подчерк похожий...
насмотрелся я на этих уверовавших в себя риелторов...
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:47
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:50
Frant написав:
П.С. Ніколи не чув, щоб хто з моїх знайомих, друзів чи колег здавав в оренду своє житло на літо(((((
Я - Ваш колега по науковій роботі. Також на сезон нічого не здаю.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:52
Успіх написав:
Тобто, живеш собі в ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ, шашлик/барбекю, надув басейн собі на подвір'ї і все це за 2-3Кгрн/міс, а сам здаєш понаЄхам на Левандівці смарт за 7Кгрн!
Думаєм!
Дієм!
На 5000 рн сильно не набагатиешь.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:52
Успіх написав: fox767676 написав:
Касаемо самого Днепра
Ну ок, може я трохи погарячкував на рахунок Дніпра(хоч з пісні слів не викенеш і тут справді писали, що там гниють водорості і запах - ще той)
- але те, що в Анталії здають, як правило з ремонтом, по майже, або й такій самій ціні, як в Києві ГОЛІ стіни - це факт!
У Кингконговца личные счёты с рекой.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:57
Успіх написав:
Нікуя!
Можу свою квартиру здати за 12-14К, а там орендувати за 2К
Але, то вже на пенсії таким можна бавитись, коли дітвора пожениться/повиїзджає за кордон
12-14 однушки во Львове? У тебя в центре с ремонтом бизнес? Или это та олнушка, которая трёшка?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:19
hume написав:
Как там кстати в Мисти Лева с реками?
Полтва есть. Но чтоб понюхать, надо спуститься канализационный в тоннель
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Faceless
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:26
так Чернігів на межі вимирання, демографія, Сер.
хто купує по тим цінам, хз.
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