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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7690769176927693>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:29

  Успіх написав:[
Вже, навіть, ціни в найдешевшому супермаркеті - НЕ по кишені пересічним!
Хіба що соломкою, кукурудзяними паличками, вівсяними пластівцями і плавленими акційними сирочками/сирним продуктом харчуватись :mrgreen:
А, по святах, дозволити собі випити..... акційного питного йогурта :mrgreen:

В ближайший АТБ начали хамон на регулярной основе завозить.лежит междус соломкой и акционными сырками.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Как там кстати в Мисти Лева с реками? Много набережных?

А в нас зразу розумно зробили - ріку Полтву пустили "під землю/під бетон" :mrgreen:

п.с.
Ну все, ви мене переконали - треба скирдувати на Рибальский 🎏🐟 :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Найди себе нормального риелтера, оговори все моменты, заплати и он сделает тебе всё по высшему разряду. А будешь иметь дело с трёхкопеешными риелтерами, которых ты описал, то они тебе и окажут трёхкопеешную услугу. Скупой платит дважды.


я так понимаю для тебя 4500$ это три копейки, а за поиск необходимой квартиры нужно доплатить....
ты сам то не из этих, операторов по размещению фото в олх? что то подчерк похожий... :mrgreen:
насмотрелся я на этих уверовавших в себя риелторов...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:47

Как они там выживают в Чернигове с такими ценами? :-)
https://dom.ria.com/uk/prodazha-kvartir ... pekt-myra/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:П.С. Ніколи не чув, щоб хто з моїх знайомих, друзів чи колег здавав в оренду своє житло на літо(((((



Я - Ваш колега по науковій роботі. Також на сезон нічого не здаю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Тобто, живеш собі в ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ, шашлик/барбекю, надув басейн собі на подвір'ї і все це за 2-3Кгрн/міс, а сам здаєш понаЄхам на Левандівці смарт за 7Кгрн!
Думаєм!
Дієм!
На 5000 рн сильно не набагатиешь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:52

  Успіх написав:
  fox767676 написав:Касаемо самого Днепра

Ну ок, може я трохи погарячкував на рахунок Дніпра(хоч з пісні слів не викенеш і тут справді писали, що там гниють водорості і запах - ще той)
- але те, що в Анталії здають, як правило з ремонтом, по майже, або й такій самій ціні, як в Києві ГОЛІ стіни - це факт!

У Кингконговца личные счёты с рекой.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:57

  Успіх написав:Нікуя!
Можу свою квартиру здати за 12-14К, а там орендувати за 2К :lol:
Але, то вже на пенсії таким можна бавитись, коли дітвора пожениться/повиїзджає за кордон :mrgreen:

12-14 однушки во Львове? У тебя в центре с ремонтом бизнес? Или это та олнушка, которая трёшка? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Как там кстати в Мисти Лева с реками?

Полтва есть. Но чтоб понюхать, надо спуститься канализационный в тоннель
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:26

  Serg-ik написав:Как они там выживают в Чернигове с такими ценами? :-)
https://dom.ria.com/uk/prodazha-kvartir ... pekt-myra/

так Чернігів на межі вимирання, демографія, Сер.
хто купує по тим цінам, хз.
flyman
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