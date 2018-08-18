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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:29
Investor_K написав: Успіх написав:
Тобто, живеш собі в ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ, шашлик/барбекю, надув басейн собі на подвір'ї і все це за 2-3Кгрн/міс, а сам здаєш понаЄхам на Левандівці смарт за 7Кгрн!
Думаєм!
Дієм!
На 5000 рн сильно не набагатиешь.
Там 5000, там 5000, там 5000 - і готова смарт-квартирка в єпенях облцентра)))
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:35
flyman написав:
так Чернігів на межі вимирання, демографія, Сер.
хто купує по тим цінам, хз.
я не о том. Всё подорожало, а застройщик отдаёт "даром"
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:35
Frant написав:
Там 5000, там 5000, там 5000 - і готова смарт-квартирка в єпенях облцентра)))
Ну да. Аккурат к столетию Долярчика.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:39
hume написав: Успіх написав:
Нікуя!
Можу свою квартиру здати за 12-14К, а там орендувати за 2К
Але, то вже на пенсії таким можна бавитись, коли дітвора пожениться/повиїзджає за кордон
12-14 однушки во Львове? У тебя в центре с ремонтом бизнес? Или это та олнушка, которая трёшка?
12-14 - це так здають в моєму будинку(клас "комфорт") 45м2 з дизайнерським ремонтом.
А в мене - 53м2 зі звичайним ремонтом, але є фішка, що можна здати, як "двушку", так як є ізольованих дві кімнати!
Тож, все можливо!
ДумайТЕ!
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