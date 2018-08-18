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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:29
Investor_K написав: Успіх написав:
Тобто, живеш собі в ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ, шашлик/барбекю, надув басейн собі на подвір'ї і все це за 2-3Кгрн/міс, а сам здаєш понаЄхам на Левандівці смарт за 7Кгрн!
Думаєм!
Дієм!
На 5000 рн сильно не набагатиешь.
Там 5000, там 5000, там 5000 - і готова смарт-квартирка в єпенях облцентра)))
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:35
flyman написав:
так Чернігів на межі вимирання, демографія, Сер.
хто купує по тим цінам, хз.
я не о том. Всё подорожало, а застройщик отдаёт "даром"
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:35
Frant написав:
Там 5000, там 5000, там 5000 - і готова смарт-квартирка в єпенях облцентра)))
Ну да. Аккурат к столетию Долярчика.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:39
hume написав: Успіх написав:
Нікуя!
Можу свою квартиру здати за 12-14К, а там орендувати за 2К
Але, то вже на пенсії таким можна бавитись, коли дітвора пожениться/повиїзджає за кордон
12-14 однушки во Львове? У тебя в центре с ремонтом бизнес? Или это та олнушка, которая трёшка?
12-14 - це так здають в моєму будинку(клас "комфорт") 45м2 з дизайнерським ремонтом.
А в мене - 53м2 зі звичайним ремонтом, але є фішка, що можна здати, як "двушку", так як є ізольованих дві кімнати!
Тож, все можливо!
ДумайТЕ!
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:43
Investor_K написав: Успіх написав:
Тобто, живеш собі в ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ, шашлик/барбекю, надув басейн собі на подвір'ї і все це за 2-3Кгрн/міс, а сам здаєш понаЄхам на Левандівці смарт за 7Кгрн!
Думаєм!
Дієм!
На 5000 рн сильно не набагатиешь.
Так + ще здавати свою квартиру, яка в 4км від центру і 200м від ТРСК Спартак за 12-14К!
Тож, вже виходить 17-19К/міс - а на ці бабки, вже можна на пенсії пекти шашлика і дівчат в заміському будинку!
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:57
А что, может быть в самом деле? Чернигов - неплохой город. Древний. Не на много младше Киева. Тихий, спокойный, с хорошей экологией. Плохо что очень близко к рос границе. Но путенжененападет - это все шоколадный барыга придумал. Поэтому норм.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:05
flyman написав:
так Чернігів на межі вимирання, демографія, Сер.
хто купує по тим цінам, хз.
Перестаньте нести бред. Слепые и совершенно неспособные видеть будущее.
Зелёный ремонтирует трассу. До Киева будет час езды. В Киев можно ездить на работу. Красивый, зеленый провинциальный город. На Десне. Город-дача. Цены на все провинциальные. Туда еще ломанутся люди с деньгами.
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Libo
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:12
airmax78 написав:
.. Тихий, спокойный, с хорошей экологией. Плохо что очень близко к рос границе. Но путенжененападет - это все шоколадный барыга придумал. Поэтому норм.
уже давно договорились, что нападать будет то ли через трубы СП-2, то ли с Юга на Крым. Так что Чернигов можно брать. Думаю, там очередь стоит вложиться, а застройщик думает на чем еще сэкономить, чтобы было еще дешевле.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:14
Libo написав:
.. В Киев можно ездить на работу. ..
с оговорочкой - на ЛБ Киева. Сначала встанешь в Броварах, затем на Лесной, ну и потом полуфинал - на Левобережке
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:15
airmax78 написав:
А что, может быть в самом деле? Чернигов - неплохой город. Древний. Не на много младше Киева. Тихий, спокойный, с хорошей экологией. Плохо что очень близко к рос границе. Но путенжененападет - это все шоколадный барыга придумал. Поэтому норм.
Я уже писал на эту тему Флаю, который не видит дальше своей клуни, что я больше всего поражен большим позитивным переменам у нас именно на Черниговщине.
Демография там еще ни о чем не говорит. Да, был период, когда в виду близости к Киеву, многие чухнули туда на работу и на пмж. Но оставшиеся строят там область-сад. Будет меньше, да лучше.
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