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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76917692769376947695>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:29

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Тобто, живеш собі в ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ, шашлик/барбекю, надув басейн собі на подвір'ї і все це за 2-3Кгрн/міс, а сам здаєш понаЄхам на Левандівці смарт за 7Кгрн!
Думаєм!
Дієм!
На 5000 рн сильно не набагатиешь.

Там 5000, там 5000, там 5000 - і готова смарт-квартирка в єпенях облцентра)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:35

  flyman написав:
  Serg-ik написав:Как они там выживают в Чернигове с такими ценами? :-)
https://dom.ria.com/uk/prodazha-kvartir ... pekt-myra/

так Чернігів на межі вимирання, демографія, Сер.
хто купує по тим цінам, хз.

я не о том. Всё подорожало, а застройщик отдаёт "даром"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Там 5000, там 5000, там 5000 - і готова смарт-квартирка в єпенях облцентра)))


Ну да. Аккурат к столетию Долярчика.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:39

12-14 - як з куща!)))

  hume написав:
  Успіх написав:Нікуя!
Можу свою квартиру здати за 12-14К, а там орендувати за 2К :lol:
Але, то вже на пенсії таким можна бавитись, коли дітвора пожениться/повиїзджає за кордон :mrgreen:

12-14 однушки во Львове? У тебя в центре с ремонтом бизнес? Или это та олнушка, которая трёшка? :mrgreen:

12-14 - це так здають в моєму будинку(клас "комфорт") 45м2 з дизайнерським ремонтом.
А в мене - 53м2 зі звичайним ремонтом, але є фішка, що можна здати, як "двушку", так як є ізольованих дві кімнати!
Тож, все можливо!
ДумайТЕ! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:43

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Тобто, живеш собі в ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ, шашлик/барбекю, надув басейн собі на подвір'ї і все це за 2-3Кгрн/міс, а сам здаєш понаЄхам на Левандівці смарт за 7Кгрн!
Думаєм!
Дієм!
На 5000 рн сильно не набагатиешь.

Так + ще здавати свою квартиру, яка в 4км від центру і 200м від ТРСК Спартак за 12-14К!
Тож, вже виходить 17-19К/міс - а на ці бабки, вже можна на пенсії пекти шашлика і дівчат в заміському будинку! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:57

  Serg-ik написав:Как они там выживают в Чернигове с такими ценами? :-)
https://dom.ria.com/uk/prodazha-kvartir ... pekt-myra/

А что, может быть в самом деле? Чернигов - неплохой город. Древний. Не на много младше Киева. Тихий, спокойный, с хорошей экологией. Плохо что очень близко к рос границе. Но путенжененападет - это все шоколадный барыга придумал. Поэтому норм.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:05

  flyman написав:
  Serg-ik написав:Как они там выживают в Чернигове с такими ценами? :-)
https://dom.ria.com/uk/prodazha-kvartir ... pekt-myra/

так Чернігів на межі вимирання, демографія, Сер.
хто купує по тим цінам, хз.


Перестаньте нести бред. Слепые и совершенно неспособные видеть будущее. :( Зелёный ремонтирует трассу. До Киева будет час езды. В Киев можно ездить на работу. Красивый, зеленый провинциальный город. На Десне. Город-дача. Цены на все провинциальные. Туда еще ломанутся люди с деньгами. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:12

  airmax78 написав:.. Тихий, спокойный, с хорошей экологией. Плохо что очень близко к рос границе. Но путенжененападет - это все шоколадный барыга придумал. Поэтому норм.
уже давно договорились, что нападать будет то ли через трубы СП-2, то ли с Юга на Крым. Так что Чернигов можно брать. Думаю, там очередь стоит вложиться, а застройщик думает на чем еще сэкономить, чтобы было еще дешевле.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:14

  Libo написав:.. В Киев можно ездить на работу. ..

с оговорочкой - на ЛБ Киева. Сначала встанешь в Броварах, затем на Лесной, ну и потом полуфинал - на Левобережке
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:15

  airmax78 написав:А что, может быть в самом деле? Чернигов - неплохой город. Древний. Не на много младше Киева. Тихий, спокойный, с хорошей экологией. Плохо что очень близко к рос границе. Но путенжененападет - это все шоколадный барыга придумал. Поэтому норм.


Я уже писал на эту тему Флаю, который не видит дальше своей клуни, что я больше всего поражен большим позитивным переменам у нас именно на Черниговщине. :? Демография там еще ни о чем не говорит. Да, был период, когда в виду близости к Киеву, многие чухнули туда на работу и на пмж. Но оставшиеся строят там область-сад. Будет меньше, да лучше. :wink:
Libo
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