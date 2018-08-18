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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7692769376947695>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:23

нерухомість рокетою...

Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ

https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz

не можу не сміятись :mrgreen:
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:25

  Libo написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:Как они там выживают в Чернигове с такими ценами? :-)
https://dom.ria.com/uk/prodazha-kvartir ... pekt-myra/

так Чернігів на межі вимирання, демографія, Сер.
хто купує по тим цінам, хз.


Перестаньте нести бред. Слепые и совершенно неспособные видеть будущее. :( Зелёный ремонтирует трассу. До Киева будет час езды. В Киев можно ездить на работу. Красивый, зеленый провинциальный город. На Десне. Город-дача. Цены на все провинциальные. Туда еще ломанутся люди с деньгами. :wink:

Ну ти фантазыр!

Тут байки розказують що з Ірпеня їхати годину (насправді, до Києва 10 хв. і по Києву решту часу). А в Лібо за годину з Чернігова в Київ, гіперлуп.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:26

  change_pm написав:
Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ

https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz

не можу не сміятись :mrgreen:
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави? :mrgreen:

Я теж приєднаюся, так як ні в цоколі, ні в клюбних кавалірках газу нема, зовсім!
Дуля Навтогазу, Газпрому, Путіну і решті посіпакам та кравасісям !!!!!
Хіхі, хаха, хохохо, і просто ЛОЛ :lol:
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 чер, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:28

  sequence написав:
  Libo написав:.. В Киев можно ездить на работу. ..

с оговорочкой - на ЛБ Киева. Сначала встанешь в Броварах, затем на Лесной, ну и потом полуфинал - на Левобережке


Окружную в Броварах тоже ремонтируют. На Лесной сделают перехватывающую парковку. Или М могут протянуть до Броваров. Тогда в Броварах можно будет пересаживаться. И сделайте поправку на новый режим работы для многих после пандемии, когда не надо в офис строго на 9:00, не каждый рабочий день и т.д.
Потом, для Америки 2 часа на работу и с работы это нормально. И вы привыкнете. Вы ж согласны, чтоб как в Америке? Или согласны только на их з/п? :lol:

ЗЫ Вчера была статистика по фри-лансерам, которые работают на зарубежные компании. Резко растет. Фри-лансить с пляжа на Десне, жить в просторной квартире в провинциальном, тихом, зеленом городе лучше, чем в затхлой однухе в загазованом Киеве, часто даже съемной. Все согласны со мной? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:29

  change_pm написав:
Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ

https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz

не можу не сміятись :mrgreen:
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави? :mrgreen:

честно говоря, даже припомнить сложно какой-то новострой с газом в черте города. Если во всяких Вишневых/Софиевках только газ, то в Киеве будут страдать исключительно жители старого фонда. Полагаю цена вопроса копеечная, но, как верно заметил Серж, "копеечка до копеечки", а там нечем аренду платить )
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Потом, для Америки 2 часа на работу и с работы это нормально. И вы привыкнете. Вы ж согласны, чтоб как в Америке? Или согласны только на их з/п?

ну так надо бензин и авто по американским ценам
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:35

  Libo написав:..
Потом, для Америки 2 часа на работу и с работы это нормально. И вы привыкнете. Вы ж согласны, чтоб как в Америке? Или согласны только на их з/п? :lol:
... Фри-лансить с пляжа на Десне, жить в просторной квартире в провинциальном, тихом, зеленом городе лучше, чем в затхлой однухе в загазованом Киеве, часто даже съемной. Все согласны со мной? :roll:

вовсе не уверен, что 4 часа в день в Штатах это норма. Плюс транспортные расходы. Насколько я понимаю, народ там весьма мобильный и ради экономии личного времени может и переехать поближе. А для того чтобы меньше дышать выхлопами, в Киеве придумали жить у воды. К сожалению, эта опция в основном доступна на ЛБ либо Оболони. Либо Свитлопарке, но это дичь.
ЗЫ Поправка, со Свитлопарка до воды еще добраться надо ))
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 18 чер, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вимагали 200 тисяч доларів: поліція затримала псевдоактивістів, які шантажували столичних забудовників

https://stopcor.org/vymagaly-200-tysyac ... 45I_uFtuWw
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:50

  flyman написав:
  change_pm написав:
Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ

https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz

не можу не сміятись :mrgreen:
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави? :mrgreen:

Я теж приєднаюся, так як ні в цоколі, ні в клюбних кавалірках газу нема, зовсім!
Дуля Навтогазу, Газпрому, Путіну і решті посіпакам та кравасісям !!!!!
Хіхі, хаха, хохохо, і просто ЛОЛ :lol:

Любому, в кого є нерухомість внаКраїні повинно бути не до сміху...

Спочатку на газі обкатають, потім за електрику візьмуться, і так далі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:50

  sequence написав:
  zzzzzz написав:..
Рыночная цена сегодня 13,2 грн за куб

если Нафтагаз будет ежемесячно актуализировать цены на спотовые, население трохи подахереет. Есть какие-то форекасты, рано или поздно газом насосутся и подешевеет.
Ну да это все не здесь обсуждать. Здесь можно только предположить, на сколько вырастут летом платежки на газовую плиту многоэтажных домов до 10 этажей. Думаю, гривен на 20. Это неминуемый обвал.

Интрига не в газовой плите, а в отпускной цене для теплоэнерго. В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.
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