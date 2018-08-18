Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz
не можу не сміятись
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:23
нерухомість рокетою...
https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz
не можу не сміятись
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:25
Ну ти фантазыр!
Тут байки розказують що з Ірпеня їхати годину (насправді, до Києва 10 хв. і по Києву решту часу). А в Лібо за годину з Чернігова в Київ, гіперлуп.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:26
Я теж приєднаюся, так як ні в цоколі, ні в клюбних кавалірках газу нема, зовсім!
Дуля Навтогазу, Газпрому, Путіну і решті посіпакам та кравасісям !!!!!
Хіхі, хаха, хохохо, і просто ЛОЛ
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 чер, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:28
Окружную в Броварах тоже ремонтируют. На Лесной сделают перехватывающую парковку. Или М могут протянуть до Броваров. Тогда в Броварах можно будет пересаживаться. И сделайте поправку на новый режим работы для многих после пандемии, когда не надо в офис строго на 9:00, не каждый рабочий день и т.д.
Потом, для Америки 2 часа на работу и с работы это нормально. И вы привыкнете. Вы ж согласны, чтоб как в Америке? Или согласны только на их з/п?
ЗЫ Вчера была статистика по фри-лансерам, которые работают на зарубежные компании. Резко растет. Фри-лансить с пляжа на Десне, жить в просторной квартире в провинциальном, тихом, зеленом городе лучше, чем в затхлой однухе в загазованом Киеве, часто даже съемной. Все согласны со мной?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:29
честно говоря, даже припомнить сложно какой-то новострой с газом в черте города. Если во всяких Вишневых/Софиевках только газ, то в Киеве будут страдать исключительно жители старого фонда. Полагаю цена вопроса копеечная, но, как верно заметил Серж, "копеечка до копеечки", а там нечем аренду платить )
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:35
вовсе не уверен, что 4 часа в день в Штатах это норма. Плюс транспортные расходы. Насколько я понимаю, народ там весьма мобильный и ради экономии личного времени может и переехать поближе. А для того чтобы меньше дышать выхлопами, в Киеве придумали жить у воды. К сожалению, эта опция в основном доступна на ЛБ либо Оболони. Либо Свитлопарке, но это дичь.
ЗЫ Поправка, со Свитлопарка до воды еще добраться надо ))
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 18 чер, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вимагали 200 тисяч доларів: поліція затримала псевдоактивістів, які шантажували столичних забудовників
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:50
Любому, в кого є нерухомість внаКраїні повинно бути не до сміху...
Спочатку на газі обкатають, потім за електрику візьмуться, і так далі...
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:50
Интрига не в газовой плите, а в отпускной цене для теплоэнерго. В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.
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