Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:28

sequence написав: Libo написав: .. В Киев можно ездить на работу. .. .. В Киев можно ездить на работу. ..

с оговорочкой - на ЛБ Киева. Сначала встанешь в Броварах, затем на Лесной, ну и потом полуфинал - на Левобережке с оговорочкой - на ЛБ Киева. Сначала встанешь в Броварах, затем на Лесной, ну и потом полуфинал - на Левобережке

Окружную в Броварах тоже ремонтируют. На Лесной сделают перехватывающую парковку. Или М могут протянуть до Броваров. Тогда в Броварах можно будет пересаживаться. И сделайте поправку на новый режим работы для многих после пандемии, когда не надо в офис строго на 9:00, не каждый рабочий день и т.д.Потом, для Америки 2 часа на работу и с работы это нормально. И вы привыкнете. Вы ж согласны, чтоб как в Америке? Или согласны только на их з/п?ЗЫ Вчера была статистика по фри-лансерам, которые работают на зарубежные компании. Резко растет. Фри-лансить с пляжа на Десне, жить в просторной квартире в провинциальном, тихом, зеленом городе лучше, чем в затхлой однухе в загазованом Киеве, часто даже съемной. Все согласны со мной?