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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:51
sequence написав: честно говоря, даже припомнить сложно какой-то новострой с газом в черте города
. Если во всяких Вишневых/Софиевках только газ, то в Киеве будут страдать исключительно жители старого фонда. Полагаю цена вопроса копеечная, но, как верно заметил Серж, "копеечка до копеечки", а там нечем аренду платить )
Єнто так і є, але є нюанси... Город-сад не равно уся держава...
Тому гатуватись треба всім
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:55
У звязку з 3-ма платіжками є питання:
- а як там в кацапів?
- і як там у жидів?
Хочеться розуміти, 3 платіжки - це бест кантріз пректіз чи бичий цепень мізків
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:57
UA написав:
В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.
При цене наполнения ПХГ газом по 90 долларов за 1000 кубов. Текущая цена превышает 340 и смотрит на 400. Это в самый-самый несезон, когда нормальное поведение цены - падать в пол. Но растишки сами этого хотели, молясь на печатный станок США. Еще немного, и мой прогнозный сценарий жесткого приземления им покажется благом
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:00
change_pm написав: flyman написав:Я теж приєднаюся
, так як ні в цоколі, ні в клюбних кавалірках газу нема, зовсім!
Дуля Навтогазу, Газпрому, Путіну і решті посіпакам та кравасісям !!!!!
Хіхі, хаха, хохохо, і просто ЛОЛ
Любому, в кого є нерухомість внаКраїні повинно бути не до сміху...
Спочатку на газі обкатають, потім за електрику візьмуться, і так далі...
Нє, з гелектриком можна поставити дизіль або вітряк або соняшну батарею ... хоть в мідлеофновере. А гелектрики на АЄС вистарчить аж до 2099 року...
А нє, то візьму нотбуку і поїду на Хвіліпіни на ремот, інтернета там є, дівки є, скоро буде Скуйнета з космаса від самого Ілона Маркса
З первого ыюля.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:02
change_pm написав:
У звязку з 3-ма платіжками є питання:
- а як там в кацапів?
- і як там у жидів?
Хочеться розуміти, 3 платіжки - це бест кантріз пректіз чи бичий цепень мізків
там в коментах: конець епохи быдносты та початок епохи дыбылызму
упдайт:
джободавець ще накидуэ до мысячного рейту дюжену бакыв на ынтырнэт. Капыталысты кляты до чого дойшли.
може ще й за газ та гелектрику доплатють.
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