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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7692769376947695

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:51

  sequence написав:
  change_pm написав:
Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ

https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz

не можу не сміятись :mrgreen:
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави? :mrgreen:

честно говоря, даже припомнить сложно какой-то новострой с газом в черте города. Если во всяких Вишневых/Софиевках только газ, то в Киеве будут страдать исключительно жители старого фонда. Полагаю цена вопроса копеечная, но, как верно заметил Серж, "копеечка до копеечки", а там нечем аренду платить )

Єнто так і є, але є нюанси... Город-сад не равно уся держава...

Тому гатуватись треба всім :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:55

  change_pm написав:
Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ

https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz

не можу не сміятись :mrgreen:
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави? :mrgreen:

У звязку з 3-ма платіжками є питання:

- а як там в кацапів?
- і як там у жидів?

Хочеться розуміти, 3 платіжки - це бест кантріз пректіз чи бичий цепень мізків :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:57

  UA написав:В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.


При цене наполнения ПХГ газом по 90 долларов за 1000 кубов. Текущая цена превышает 340 и смотрит на 400. Это в самый-самый несезон, когда нормальное поведение цены - падать в пол. Но растишки сами этого хотели, молясь на печатный станок США. Еще немного, и мой прогнозный сценарий жесткого приземления им покажется благом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:00

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz

не можу не сміятись :mrgreen:
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави? :mrgreen:

Я теж приєднаюся, так як ні в цоколі, ні в клюбних кавалірках газу нема, зовсім!
Дуля Навтогазу, Газпрому, Путіну і решті посіпакам та кравасісям !!!!!
Хіхі, хаха, хохохо, і просто ЛОЛ :lol:

Любому, в кого є нерухомість внаКраїні повинно бути не до сміху...

Спочатку на газі обкатають, потім за електрику візьмуться, і так далі...

Нє, з гелектриком можна поставити дизіль або вітряк або соняшну батарею ... хоть в мідлеофновере. А гелектрики на АЄС вистарчить аж до 2099 року...
А нє, то візьму нотбуку і поїду на Хвіліпіни на ремот, інтернета там є, дівки є, скоро буде Скуйнета з космаса від самого Ілона Маркса :) З первого ыюля (не забутьтэ з хвольги шапочки выд лучей ы намордныки для коронавыруса).
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 чер, 2021 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:02

  change_pm написав:
  change_pm написав:
Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ

https://news.finance.ua/ua/news/-/49515 ... hky-za-gaz

не можу не сміятись :mrgreen:
Коли там вже буде платіжка за повітря? і зелений колір трави? :mrgreen:

У звязку з 3-ма платіжками є питання:

- а як там в кацапів?
- і як там у жидів?

Хочеться розуміти, 3 платіжки - це бест кантріз пректіз чи бичий цепень мізків :mrgreen:

там в коментах: конець епохи быдносты та початок епохи дыбылызму

упдайт:
джободавець ще накидуэ до мысячного рейту дюжену бакыв на ынтырнэт. Капыталысты кляты до чого дойшли.
може ще й за газ та гелектрику доплатють.
flyman
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  #<1 ... 7692769376947695
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