Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
с оговорочкой - на ЛБ Киева. Сначала встанешь в Броварах, затем на Лесной, ну и потом полуфинал - на Левобережке
Окружную в Броварах тоже ремонтируют. На Лесной сделают перехватывающую парковку. Или М могут протянуть до Броваров. Тогда в Броварах можно будет пересаживаться. И сделайте поправку на новый режим работы для многих после пандемии, когда не надо в офис строго на 9:00, не каждый рабочий день и т.д. Потом, для Америки 2 часа на работу и с работы это нормально. И вы привыкнете. Вы ж согласны, чтоб как в Америке? Или согласны только на их з/п?
ЗЫ Вчера была статистика по фри-лансерам, которые работают на зарубежные компании. Резко растет. Фри-лансить с пляжа на Десне, жить в просторной квартире в провинциальном, тихом, зеленом городе лучше, чем в затхлой однухе в загазованом Киеве, часто даже съемной. Все согласны со мной?
честно говоря, даже припомнить сложно какой-то новострой с газом в черте города. Если во всяких Вишневых/Софиевках только газ, то в Киеве будут страдать исключительно жители старого фонда. Полагаю цена вопроса копеечная, но, как верно заметил Серж, "копеечка до копеечки", а там нечем аренду платить )
Libo написав:.. Потом, для Америки 2 часа на работу и с работы это нормально. И вы привыкнете. Вы ж согласны, чтоб как в Америке? Или согласны только на их з/п? ... Фри-лансить с пляжа на Десне, жить в просторной квартире в провинциальном, тихом, зеленом городе лучше, чем в затхлой однухе в загазованом Киеве, часто даже съемной. Все согласны со мной?
вовсе не уверен, что 4 часа в день в Штатах это норма. Плюс транспортные расходы. Насколько я понимаю, народ там весьма мобильный и ради экономии личного времени может и переехать поближе. А для того чтобы меньше дышать выхлопами, в Киеве придумали жить у воды. К сожалению, эта опция в основном доступна на ЛБ либо Оболони. Либо Свитлопарке, но это дичь. ЗЫ Поправка, со Свитлопарка до воды еще добраться надо ))
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 18 чер, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:.. Рыночная цена сегодня 13,2 грн за куб
если Нафтагаз будет ежемесячно актуализировать цены на спотовые, население трохи подахереет. Есть какие-то форекасты, рано или поздно газом насосутся и подешевеет. Ну да это все не здесь обсуждать. Здесь можно только предположить, на сколько вырастут летом платежки на газовую плиту многоэтажных домов до 10 этажей. Думаю, гривен на 20. Это неминуемый обвал.
Интрига не в газовой плите, а в отпускной цене для теплоэнерго. В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.
UA написав:В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.
При цене наполнения ПХГ газом по 90 долларов за 1000 кубов. Текущая цена превышает 340 и смотрит на 400. Это в самый-самый несезон, когда нормальное поведение цены - падать в пол. Но растишки сами этого хотели, молясь на печатный станок США. Еще немного, и мой прогнозный сценарий жесткого приземления им покажется благом
Нє, з гелектриком можна поставити дизіль або вітряк або соняшну батарею ... хоть в мідлеофновере. А гелектрики на АЄС вистарчить аж до 2099 року... А нє, то візьму нотбуку і поїду на Хвіліпіни на ремот, інтернета там є, дівки є, скоро буде Скуйнета з космаса від самого Ілона Маркса З первого ыюля (не забутьтэ з хвольги шапочки выд лучей ы намордныки для коронавыруса).
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 чер, 2021 15:09, всього редагувалось 1 раз.