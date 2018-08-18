|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:22
Libo написав:
Перестаньте нести бред. Слепые и совершенно неспособные видеть будущее. Зелёный ремонтирует трассу. До Киева будет час езды. В Киев можно ездить на работу. Красивый, зеленый провинциальный город. На Десне. Город-дача. Цены на все провинциальные. Туда еще ломанутся люди с деньгами.
особенно зимой удобно ехать, не жарко! из Чернигова ехать работать разве что вахтовым методом, ну или будучи наркокурьером. еще бы про Шацкие озера вспомнил.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 1984
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:24
hume написав:
ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:40
fox767676 написав: hume написав:
ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.
Клас, але не раніше чим метро на Трою
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25029
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1252 раз.
- Подякували: 1925 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:47
airmax78 написав:
Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
А духовки - то таке....
Тим більше, що 2 духовки можуть дозволити собі не тільки лиш всі
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:54
Успіх написав:
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12222
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 1335 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:56
flyman написав:
Нє, з гелектриком можна поставити дизіль або вітряк або соняшну батарею ... хоть в мідлеофновере. А гелектрики на АЄС вистарчить аж до 2099 року...
А нє, то візьму нотбуку і поїду на Хвіліпіни на ремот, інтернета там є, дівки є, скоро буде Скуйнета з космаса від самого Ілона Маркса
З первого ыюля (не забутьтэ з хвольги шапочки выд лучей ы намордныки для коронавыруса).
Флаймен, чому тебе це парить?
Взимку залізеш в свій теплий напівпідвал з вікнами на південь, і будеш грітись теплом сусідів)))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22050
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:12
fox767676 написав: hume написав:
ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды
на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится
с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру
. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.
І буде тутай місто-сад* )))) років через скіко? 150?
А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))
* я голосую за те, шоб прекрасно жити тут і зара YOLO!!!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4012
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:13
Serg-ik написав: Успіх написав:
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал
.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?
Та це жесть - жестяшна...
Молоко від корів у пустелі дешевше, ніж у корів вна неньці
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4012
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:17
change_pm написав: Serg-ik написав: Успіх написав:
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал
.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?
Та це жесть - жестяшна... Молоко від корів у пустелі дешевше,
ніж у корів вна неньці
Може то не від корів, а від верблюдів?🐫
І не молоко, а .....
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:20
change_pm написав: Serg-ik написав: Успіх написав:
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал
.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?
Та це жесть - жестяшна...
Молоко від корів у пустелі дешевше, ніж у корів вна неньці
Корови в пустелі харчуються піском?
Акурт, тобі тут не раді.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22050
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20682
|3593744
|
П'ят 18 чер, 2021 16:39
Bolt
|
|508
|224462
|
|
|16
|23123
|
|