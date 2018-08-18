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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7693769476957696>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Перестаньте нести бред. Слепые и совершенно неспособные видеть будущее. Зелёный ремонтирует трассу. До Киева будет час езды. В Киев можно ездить на работу. Красивый, зеленый провинциальный город. На Десне. Город-дача. Цены на все провинциальные. Туда еще ломанутся люди с деньгами.


особенно зимой удобно ехать, не жарко! из Чернигова ехать работать разве что вахтовым методом, ну или будучи наркокурьером. еще бы про Шацкие озера вспомнил.

Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
 

Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:40

  fox767676 написав:
  hume написав:ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
 

Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.

Клас, але не раніше чим метро на Трою
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:47

  airmax78 написав:Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.

Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
А духовки - то таке....
Тим більше, що 2 духовки можуть дозволити собі не тільки лиш всі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!

Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:56

  flyman написав:Нє, з гелектриком можна поставити дизіль або вітряк або соняшну батарею ... хоть в мідлеофновере. А гелектрики на АЄС вистарчить аж до 2099 року...
А нє, то візьму нотбуку і поїду на Хвіліпіни на ремот, інтернета там є, дівки є, скоро буде Скуйнета з космаса від самого Ілона Маркса :) З первого ыюля (не забутьтэ з хвольги шапочки выд лучей ы намордныки для коронавыруса).

Флаймен, чому тебе це парить?
Взимку залізеш в свій теплий напівпідвал з вікнами на південь, і будеш грітись теплом сусідів)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:12

  fox767676 написав:
  hume написав:ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
 

Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.

І буде тутай місто-сад* )))) років через скіко? 150?

А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))

* я голосую за те, шоб прекрасно жити тут і зара YOLO!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:13

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!

Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?

Та це жесть - жестяшна...

Молоко від корів у пустелі дешевше, ніж у корів вна неньці :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:17

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!

Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?

Та це жесть - жестяшна...

Молоко від корів у пустелі дешевше, ніж у корів вна неньці :mrgreen:

Може то не від корів, а від верблюдів?🐫
І не молоко, а ..... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:20

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!

Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?

Та це жесть - жестяшна...

Молоко від корів у пустелі дешевше, ніж у корів вна неньці :mrgreen:

Корови в пустелі харчуються піском?
Акурт, тобі тут не раді.
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