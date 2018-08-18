RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7693769476957696

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))

И сколько у вас своих бетонометров на берегах Темзы\Дуная?
И там вроде нет островов, проливов ,ширина примерно как у не самого большлога днепровского пролива. На яхте особо не разгуляешься )
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 18 чер, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 13.06.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:25

  Успіх написав:Може то не від корів, а від верблюдів?🐫
І не молоко, а ..... :mrgreen:

А чьо на форумі такі смайли є (верблюд) :?:

І не молоко також є - слівкі називається :mrgreen:

зі. верблюжачє мені не зайшло, а ось м"ясо верблюжаче клас!!!
change_pm
 
Повідомлень: 4012
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:28

  UA написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Первый же попавшийся: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1k-vars ... 5;promoted
Даже изжога немного началась.

эта изжога уже полгода висит, даже вроде цену подняли.

Я так всегда делаю при продаже.
Вешаю через специальный аккаунт ОЛХ фейковую объяву с заоблачной ценой.
На просмотрах не забываю сказать покупателям, что на фоне того неадекватного космонавта моё предложение весьма разумно и про большой торг не должно быть и речи.
Обычно покупатели соглашаются и одобрительно кивают головами.

...одобрительно кивают головами и уходят (с концами).
Там конкретный опознаваемый неликвид. При чем тут ваш рыловский опыт с каменного века?
Ромасик
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 30.03.15
Подякував: 415 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:29

  Frant написав:Корови в пустелі харчуються піском?

Йой, які ми безграмотні ((((

Ознайомтесь прохфесоре
https://latifundist.com/photo/820-selsk ... koj-aravii
change_pm
 
Повідомлень: 4012
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:30

"Ахрана! АтмЄна!"©

  Serg-ik написав:Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать

Та притримайте коней!))))
Тут ще на калькуляторі не виходить, щоб орендарі повністю покривали іпотеку, а тут ще й цінники з АТБ б'ють нЄпадЄцкі)))

Що ж це коїцццо? :)
А Зе знає про це?
Зателефонуйте йому, нехай зайде в атб і скупиться лише по червоних цінниках!
І на касі, шепніть йому, що пенсії, в більшості - 2 000грн!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 18.03.21
Подякував: 13 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:34

  zРадио написав:
  UA написав:В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.


При цене наполнения ПХГ газом по 90 долларов за 1000 кубов. Текущая цена превышает 340 и смотрит на 400. Это в самый-самый несезон, когда нормальное поведение цены - падать в пол. Но растишки сами этого хотели, молясь на печатный станок США. Еще немного, и мой прогнозный сценарий жесткого приземления им покажется благом :mrgreen:


Побільше трешу, понакидуй.

Воно б канечно хотілося щоб був пісец, але вже декілька разів обговорювали - 7.40 з пдв для теплоенерго.
Первый
 
Повідомлень: 16108
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Радий вітати)
Просто поділюся з Вами інформацією, щоб були обізнані в цінах сьогодення))))

Я вийшов місяць тому з продажем цієї квартири за 95000$, пам’ятаєте...30 метрів в Комфорт Тауні.

Через два тижні реклами підписав попередню угоду, через тиждень основну. Ринок активний, покупці, що рахують свій час та вміють цінувати якість є, і вони, навіть, не торгуються.

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 967618908/
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9087
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:38

  fox767676 написав:
  change_pm написав:А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))

И сколько у вас своих бетонометров на берегах Темзы\Дуная?
И там вроде нет островов, проливов ,ширина примерно как у не самого большлога днепровского пролива. На яхте особо не разгуляешься )

бітономєтрів таки мало, щоб чимось пищатись ))))

Ознайомтесь пліз https://en.wikipedia.org/wiki/River_Mersey
Достатня ширина? Якщо ні, то можна вийти в Ірландське море*...

* якщо звичайно є яхта... в мене немає, бо дюже накладно її утримувати...
change_pm
 
Повідомлень: 4012
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7693769476957696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2067, 2068, 2069
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20682 3593747
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 16:39
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 224462
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23123
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1043)
18.06.2021 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.