И сколько у вас своих бетонометров на берегах Темзы\Дуная?
И там вроде нет островов, проливов ,ширина примерно как у не самого большлога днепровского пролива. На яхте особо не разгуляешься )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И сколько у вас своих бетонометров на берегах Темзы\Дуная?
И там вроде нет островов, проливов ,ширина примерно как у не самого большлога днепровского пролива. На яхте особо не разгуляешься )
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 18 чер, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:25
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:28
...одобрительно кивают головами и уходят (с концами).
Там конкретный опознаваемый неликвид. При чем тут ваш рыловский опыт с каменного века?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:29
Йой, які ми безграмотні ((((
Ознайомтесь прохфесоре
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:30
"Ахрана! АтмЄна!"©
Та притримайте коней!))))
Тут ще на калькуляторі не виходить, щоб орендарі повністю покривали іпотеку, а тут ще й цінники з АТБ б'ють нЄпадЄцкі)))
Що ж це коїцццо?
А Зе знає про це?
Зателефонуйте йому, нехай зайде в атб і скупиться лише по червоних цінниках!
І на касі, шепніть йому, що пенсії, в більшості - 2 000грн!
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:34
Побільше трешу, понакидуй.
Воно б канечно хотілося щоб був пісец, але вже декілька разів обговорювали - 7.40 з пдв для теплоенерго.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Радий вітати)
Просто поділюся з Вами інформацією, щоб були обізнані в цінах сьогодення))))
Я вийшов місяць тому з продажем цієї квартири за 95000$, пам’ятаєте...30 метрів в Комфорт Тауні.
Через два тижні реклами підписав попередню угоду, через тиждень основну. Ринок активний, покупці, що рахують свій час та вміють цінувати якість є, і вони, навіть, не торгуються.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:38
бітономєтрів таки мало, щоб чимось пищатись ))))
Ознайомтесь пліз
Достатня ширина? Якщо ні, то можна вийти в Ірландське море*...
* якщо звичайно є яхта... в мене немає, бо дюже накладно її утримувати...
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