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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:22
Libo написав:
Перестаньте нести бред. Слепые и совершенно неспособные видеть будущее. Зелёный ремонтирует трассу. До Киева будет час езды. В Киев можно ездить на работу. Красивый, зеленый провинциальный город. На Десне. Город-дача. Цены на все провинциальные. Туда еще ломанутся люди с деньгами.
особенно зимой удобно ехать, не жарко! из Чернигова ехать работать разве что вахтовым методом, ну или будучи наркокурьером. еще бы про Шацкие озера вспомнил.
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:24
hume написав:
ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.
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fox767676
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:40
fox767676 написав: hume написав:
ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.
Клас, але не раніше чим метро на Трою
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flyman
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:47
airmax78 написав:
Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
А духовки - то таке....
Тим більше, що 2 духовки можуть дозволити собі не тільки лиш всі
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:54
Успіх написав:
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:12
fox767676 написав: hume написав:
ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды
на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится
с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру
. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.
І буде тутай місто-сад* )))) років через скіко? 150?
А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))
* я голосую за те, шоб прекрасно жити тут і зара YOLO!!!
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change_pm
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:22
change_pm написав:
А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))
И сколько у вас своих бетонометров на берегах Темзы\Дуная?
И там вроде нет островов, проливов ,ширина примерно как у не самого большлога днепровского пролива. На яхте особо не разгуляешься )
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 18 чер, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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fox767676
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:28
UA написав: Ромасик написав:
эта изжога уже полгода висит, даже вроде цену подняли.
Я так всегда делаю при продаже.
Вешаю через специальный аккаунт ОЛХ фейковую объяву с заоблачной ценой.
На просмотрах не забываю сказать покупателям, что на фоне того неадекватного космонавта моё предложение весьма разумно и про большой торг не должно быть и речи.
Обычно покупатели соглашаются и одобрительно кивают головами.
...одобрительно кивают головами и уходят (с концами).
Там конкретный опознаваемый неликвид. При чем тут ваш рыловский опыт с каменного века?
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Ромасик
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:30
Serg-ik написав:
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать
Та притримайте коней!))))
Тут ще на калькуляторі не виходить, щоб орендарі повністю покривали іпотеку, а тут ще й цінники з АТБ б'ють нЄпадЄцкі)))
Що ж це коїцццо?
А Зе знає про це?
Зателефонуйте йому, нехай зайде в атб і скупиться лише по червоних цінниках!
І на касі, шепніть йому, що пенсії, в більшості - 2 000грн!
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:34
zРадио написав: UA написав:
В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.
При цене наполнения ПХГ газом по 90 долларов за 1000 кубов. Текущая цена превышает 340 и смотрит на 400. Это в самый-самый несезон, когда нормальное поведение цены - падать в пол. Но растишки сами этого хотели, молясь на печатный станок США. Еще немного, и мой прогнозный сценарий жесткого приземления им покажется благом
Побільше трешу, понакидуй.
Воно б канечно хотілося щоб був пісец, але вже декілька разів обговорювали - 7.40 з пдв для теплоенерго.
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