Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.
При цене наполнения ПХГ газом по 90 долларов за 1000 кубов. Текущая цена превышает 340 и смотрит на 400. Это в самый-самый несезон, когда нормальное поведение цены - падать в пол. Но растишки сами этого хотели, молясь на печатный станок США. Еще немного, и мой прогнозный сценарий жесткого приземления им покажется благом
Побільше трешу, понакидуй.
Воно б канечно хотілося щоб був пісец, але вже декілька разів обговорювали - 7.40 з пдв для теплоенерго.
Ты если чего-то не знаешь - спрашивай. PAYG - это модель оплаты pay as you go. Потребительский тариф без подписок (на котором обслуживается 97% частных потребителей газа и тепла). Тариф для теплоэнерго - величина переменная, и корректируется Нафтогазом ежемесячно.
PS: накидываешь здесь только ты и пр. растишки с объявлениями выселок Академгородка по ценам прицентралья
Воно б канечно хотілося щоб був пісец, але вже декілька разів обговорювали - 7.40 з пдв для теплоенерго.
Ты если чего-то не знаешь - спрашивай. PAYG - это модель оплаты pay as you go. Потребительский тариф без подписок (на котором обслуживается 97% частных потребителей газа и тепла). Тариф для теплоэнерго - величина переменная, и корректируется Нафтогазом ежемесячно.
PS: накидываешь здесь только ты и пр. растишки с объявлениями выселок Академгородка по ценам прицентралья
Не було і тут опять… 😂
ЗРадіо, ну чесно, не сміши. Шо у тебе питати, якщо ти нікуя не знаєш? 7.40 для теплоенерго фіксований на обсяг який використовувався у попередні роки для опалення населення. Частина вже підписала, частина підписує.
Первый написав:ЗРадіо, ну чесно, не сміши. Шо у тебе питати, якщо ти нікуя не знаєш? 7.40 для теплоенерго фіксований на обсяг який використовувався у попередні роки для опалення населення. Частина вже підписала, частина підписує.
А ну давай, знаток, расскажи, сколько потребителей ПО ФАКТУ переведены на годовой контракт, и кто компенсирует разницу более 30% между закупочными ценами и отпускными?
Ты бизнесом занимался когда-то, или нет? Если оптовая цена превышает 300 долларов, то как в розницу можно отдать дешевле? Вернемся к убыточности Нафтогаза времен Яныка? Ок - проблемы вылезут со стороны бюджетного дефицита.
Хоть тушкой, хоть чучелом, а за импорт придется платить живой валютой...
PS: тю... ерунда, а не проблема - Первый ее легко заболтает
Сколько там будет цена метра панельки из нержавейки, конструкция которой будет на болтах сейсмоустойчивой и иметь прочность достаточную для того шоб таких модулей друг на друга поставить штук так 16 для начала? Как квадратный метр сферической Панамеры Зрады или Уруса Микитася?
барабашов написав:Сколько там будет цена метра панельки из нержавейки, конструкция которой будет на болтах сейсмоустойчивой и иметь прочность достаточную для того шоб таких модулей друг на друга поставить штук так 16 для начала? Как квадратный метр сферической Панамеры Зрады или Уруса Микитася?
У меня нет Панамеры - ты что-то напутал. На Камри, как лох, езжу.
А развитие технологий строительства таки уменьшает себестоимость, и радикально. Печать домов стартует уже от 70 долларов за м2
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 18 чер, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.