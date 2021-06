Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:42

zРадио написав: UA написав: В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.



При цене наполнения ПХГ газом по 90 долларов за 1000 кубов. Текущая цена превышает 340 и смотрит на 400. Это в самый-самый несезон, когда нормальное поведение цены - падать в пол. Но растишки сами этого хотели, молясь на печатный станок США. Еще немного, и мой прогнозный сценарий жесткого приземления им покажется благом



Побільше трешу, понакидуй.



Воно б канечно хотілося щоб був пісец, але вже декілька разів обговорювали - 7.40 з пдв для теплоенерго.

Ты если чего-то не знаешь - спрашивай. PAYG - это модель оплаты pay as you go. Потребительский тариф без подписок (на котором обслуживается 97% частных потребителей газа и тепла). Тариф для теплоэнерго - величина переменная, и корректируется Нафтогазом ежемесячно.PS: накидываешь здесь только ты и пр. растишки с объявлениями выселок Академгородка по ценам прицентралья