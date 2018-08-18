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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76947695769676977698>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Радий вітати)
Просто поділюся з Вами інформацією, щоб були обізнані в цінах сьогодення))))

Я вийшов місяць тому з продажем цієї квартири за 95000$, пам’ятаєте...30 метрів в Комфорт Тауні.

Через два тижні реклами підписав попередню угоду, через тиждень основну. Ринок активний, покупці, що рахують свій час та вміють цінувати якість є, і вони, навіть, не торгуються.

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 967618908/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:38

  fox767676 написав:
  change_pm написав:А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))

И сколько у вас своих бетонометров на берегах Темзы\Дуная?
И там вроде нет островов, проливов ,ширина примерно как у не самого большлога днепровского пролива. На яхте особо не разгуляешься )

бітономєтрів таки мало, щоб чимось пищатись ))))

Ознайомтесь пліз https://en.wikipedia.org/wiki/River_Mersey
Достатня ширина? Якщо ні, то можна вийти в Ірландське море*...

* якщо звичайно є яхта... в мене немає, бо дюже накладно її утримувати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:42

  Первый написав:
  zРадио написав:
  UA написав:В прошлом сезоне 6,99 без транспортировки было.


При цене наполнения ПХГ газом по 90 долларов за 1000 кубов. Текущая цена превышает 340 и смотрит на 400. Это в самый-самый несезон, когда нормальное поведение цены - падать в пол. Но растишки сами этого хотели, молясь на печатный станок США. Еще немного, и мой прогнозный сценарий жесткого приземления им покажется благом :mrgreen:


Побільше трешу, понакидуй.

Воно б канечно хотілося щоб був пісец, але вже декілька разів обговорювали - 7.40 з пдв для теплоенерго.


Ты если чего-то не знаешь - спрашивай. PAYG - это модель оплаты pay as you go. Потребительский тариф без подписок (на котором обслуживается 97% частных потребителей газа и тепла). Тариф для теплоэнерго - величина переменная, и корректируется Нафтогазом ежемесячно.

PS: накидываешь здесь только ты и пр. растишки с объявлениями выселок Академгородка по ценам прицентралья
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:43

  kingkongovets написав:Радий вітати)
Просто поділюся з Вами інформацією, щоб були обізнані в цінах сьогодення))))

Я вийшов місяць тому з продажем цієї квартири за 95000$, пам’ятаєте...30 метрів в Комфорт Тауні.

Через два тижні реклами підписав попередню угоду, через тиждень основну. Ринок активний, покупці, що рахують свій час та вміють цінувати якість є, і вони, навіть, не торгуються.

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 967618908/

Надо просто любить 30 квадратов левого берега, вдали от Днепра за 3200$/кв.м... талант, нашел за 2 недели своего покупателя!!! Наверное чем дальше в Грейты, тем больше историй ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если кто-то думает, что недвига не повторит участь нашествия автомобилей, то глубоко заблуждается. Развитие технологий и транспортной инфраструктуры обесценивает квардартные метры.

https://korrespondent.net/tech/technews ... y-za-sutky
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:55

  zРадио написав:
  Первый написав:
Побільше трешу, понакидуй.

Воно б канечно хотілося щоб був пісец, але вже декілька разів обговорювали - 7.40 з пдв для теплоенерго.


Ты если чего-то не знаешь - спрашивай. PAYG - это модель оплаты pay as you go. Потребительский тариф без подписок (на котором обслуживается 97% частных потребителей газа и тепла). Тариф для теплоэнерго - величина переменная, и корректируется Нафтогазом ежемесячно.

PS: накидываешь здесь только ты и пр. растишки с объявлениями выселок Академгородка по ценам прицентралья

Не було і тут опять…
😂

ЗРадіо, ну чесно, не сміши. Шо у тебе питати, якщо ти нікуя не знаєш?
7.40 для теплоенерго фіксований на обсяг який використовувався у попередні роки для опалення населення. Частина вже підписала, частина підписує.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:04

  Первый написав:ЗРадіо, ну чесно, не сміши. Шо у тебе питати, якщо ти нікуя не знаєш?
7.40 для теплоенерго фіксований на обсяг який використовувався у попередні роки для опалення населення. Частина вже підписала, частина підписує.


А ну давай, знаток, расскажи, сколько потребителей ПО ФАКТУ переведены на годовой контракт, и кто компенсирует разницу более 30% между закупочными ценами и отпускными?

Ты бизнесом занимался когда-то, или нет? Если оптовая цена превышает 300 долларов, то как в розницу можно отдать дешевле? Вернемся к убыточности Нафтогаза времен Яныка? Ок - проблемы вылезут со стороны бюджетного дефицита.

Хоть тушкой, хоть чучелом, а за импорт придется платить живой валютой...

PS: тю... ерунда, а не проблема - Первый ее легко заболтает :mrgreen:

На рынке газа Украины накопилось 120 млрд долгов
https://korrespondent.net/business/comp ... lrd-dolhov
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:15

  Zebra написав:Если кто-то думает, что недвига не повторит участь нашествия автомобилей, то глубоко заблуждается. Развитие технологий и транспортной инфраструктуры обесценивает квардартные метры.

https://korrespondent.net/tech/technews ... y-za-sutky

Сколько там будет цена метра панельки из нержавейки, конструкция которой будет на болтах сейсмоустойчивой и иметь прочность достаточную для того шоб таких модулей друг на друга поставить штук так 16 для начала?
Как квадратный метр сферической Панамеры Зрады или Уруса Микитася?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:16

  барабашов написав:Сколько там будет цена метра панельки из нержавейки, конструкция которой будет на болтах сейсмоустойчивой и иметь прочность достаточную для того шоб таких модулей друг на друга поставить штук так 16 для начала?
Как квадратный метр сферической Панамеры Зрады или Уруса Микитася?


У меня нет Панамеры - ты что-то напутал. На Камри, как лох, езжу.

А развитие технологий строительства таки уменьшает себестоимость, и радикально. Печать домов стартует уже от 70 долларов за м2
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 18 чер, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:17

  kingkongovets написав:Радий вітати)
Просто поділюся з Вами інформацією, щоб були обізнані в цінах сьогодення))))

Я вийшов місяць тому з продажем цієї квартири за 95000$, пам’ятаєте...30 метрів в Комфорт Тауні.

Через два тижні реклами підписав попередню угоду, через тиждень основну. Ринок активний, покупці, що рахують свій час та вміють цінувати якість є, і вони, навіть, не торгуються.

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 967618908/

Фейсбучек рыла - конечно дорожай и 3 куе за метр. развесили уши :mrgreen:
BIGor
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