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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:25
Это не про Украину. А уж тем более в ближайшие десятилетия. Если даже у нас в Израиле - неверное традиционное архитектурное планирование, непрофессиональные рабочие, дефицит плотного надзора на стройках и стремление компаний, непосредственно выполняющих работу, сэкономить, а также бюрократия на всех этапах ДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ быстрое развитие индустриального строительства и внедрение современных технологий.
Строительство жилого дома занимает слишком много времени (в среднем, два с половиной года), а качество при этом оставляет желать лучшего, то что там про Украину говорить, где жадность застройщика и местных властей, не имеет вообще никаких границ, а вышеперечисленные проблемы также присутствуют в полной мере.
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roberto dark
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:31
zРадио написав: барабашов написав:
Сколько там будет цена метра панельки из нержавейки, конструкция которой будет на болтах сейсмоустойчивой и иметь прочность достаточную для того шоб таких модулей друг на друга поставить штук так 16 для начала?
Как квадратный метр сферической Панамеры Зрады или Уруса Микитася?
У меня нет Панамеры - ты что-то напутал. На Камри, как лох, езжу.
А развитие технологий строительства таки уменьшает себестоимость, и радикально. Печать домов стартует уже от 70 долларов за м2
я не против сферической Камри в квадратных метрах.
Себестоимость этого модульного дома ещё можно сопоставить на кв.м. с домом-кемпером или прицепом таким же ну и вагоном жд в США или ЕС ( не плацкарт конца 40х из фанеры и жести, как я их помню со времён СССР)
По 70уе/метр хоть бы на каркасе из говнотруб СИП-панели прикрутили с жёсткостью Барака для ЗК.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:35
Serg-ik написав: Успіх написав:
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?
В штатах пишуть небувалий ріст оренди за останні 50 років.
5% р.р. від ковідного літа 2020 до літа 2021,
як вони це переживуть?
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flyman
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:37
change_pm написав: fox767676 написав: hume написав:
ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды
на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится
с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру
. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.
І буде тутай місто-сад* )))) років через скіко? 150?
А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))
* я голосую за те, шоб прекрасно жити тут і зара YOLO!!!
так йоло це як хіпі, живемо раз, нах та робота...
ти вже роботу кинув і отримуєш від Бідена кілька соток щотижня?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:40
flyman написав: Serg-ik написав: Успіх написав:
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?
В штатах пишуть небувалий ріст оренди за останні 50 років.
5% р.р. від ковідного літа 2020 до літа 2021,
як вони це переживуть?
Флаймен, навіщо тобі далека Америка?
Ти краще думай, як тут перезимувати. Навіть в бучанському цоколі тепло може стати дорогим. Чим будеш грітись? Тернопільським самогоном?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:42
був років 10 тому в їхньому Женьшені, чик я його там, що біля Кінг-Конгу, так там як від феррі їхати в місто, то кілька кілометрів тягнулися стоси в п"ять і вище рівнів контейнерів.
Нарешті додумалися з них робити житлові будинки.
2 рази ха-ха.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:43
zРадио
zzzzzz написав:
Первый.
Да, ты прав, вот я нашел новость. Признаюсь, я пропустил новость.
"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).
Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.
В то же время ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 и с 1 июля 2023 годов) будут проиндексированы.
"В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения.
Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене", - пояснили в "Нафтогазе".
"Группа Нафтогаз готова обеспечить потребности ТКЭ и приглашает контрагентов к сотрудничеству.
Соглашения о коммерческих закупки газа в ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова", - добавили в компании.
ЗРадіо, як ти там пишеш - питай єслі шо:-)?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:45
roberto dark написав:
Это не про Украину. А уж тем более в ближайшие десятилетия. Если даже у нас в Израиле - неверное традиционное архитектурное планирование, непрофессиональные рабочие, дефицит плотного надзора на стройках и стремление компаний, непосредственно выполняющих работу, сэкономить, а также бюрократия на всех этапах ДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ быстрое развитие индустриального строительства и внедрение современных технологий.
Строительство жилого дома занимает слишком много времени (в среднем, два с половиной года), а качество при этом оставляет желать лучшего, то что там про Украину говорить, где жадность застройщика и местных властей, не имеет вообще никаких границ, а вышеперечисленные проблемы также присутствуют в полной мере.
так це ж ті самі панельні технології, тільки тепер панелі збирають в модулі на заводі, а не на будові.
На заводі якість ліпше проконтролювати.
Не таке вже і ноухау, щоб воно тормозилося бюрократією.
Все нове, добре забуте старе.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:49
Frant написав: flyman написав: Serg-ik написав:
Зайди в магазин получше-они кусают, а неокторые бьют наповал.
Что , арендаторы только ипотеку отбивают, а рост ценников в АТБ уже не могут компенсировать?
В штатах пишуть небувалий ріст оренди за останні 50 років.
5% р.р. від ковідного літа 2020 до літа 2021,
як вони це переживуть?
Флаймен, навіщо тобі далека Америка?
Ти краще думай, як тут перезимувати. Навіть в бучанському цоколі тепло може стати дорогим. Чим будеш грітись? Тернопільським самогоном?
Франт, твоя пам"ять вже як в Альцгеймера.
Тому нагадаю вкотре: в цоколі зимою (коли на вулиці, навіть, мінус 20) плюс 15 без підігріву.
Позаминулої зими йшло на підігрів і все-все-все до 100 КВт., температура була +18.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:50
Frant написав:
Флаймен, навіщо тобі далека Америка?
Ти краще думай, як тут перезимувати. Навіть в бучанському цоколі тепло може стати дорогим. Чим будеш грітись? Тернопільським самогоном?
Платите за газ и тепло круглый год, равномерно, наперед. Практически не заметно. Что за пипл такой тугой?!
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