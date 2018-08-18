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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:53
Цікаво по чому виходить квадрат.
Зи. Був у модульному будинку. Скажем так - має право на життя для гуртожитку при фабриці.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:11
Первый написав:
Цікаво по чому виходить квадрат.
Зи. Був у модульному будинку. Скажем так - має право на життя для гуртожитку при фабриці.
Які ще заводи і фабрики в чавунно-олійній державі????
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