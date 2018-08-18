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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7695769676977698

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:53

  Zebra написав:Если кто-то думает, что недвига не повторит участь нашествия автомобилей, то глубоко заблуждается. Развитие технологий и транспортной инфраструктуры обесценивает квардартные метры.

https://korrespondent.net/tech/technews ... y-za-sutky


Цікаво по чому виходить квадрат.

Зи. Був у модульному будинку. Скажем так - має право на життя для гуртожитку при фабриці.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:11

  Первый написав:
  Zebra написав:Если кто-то думает, что недвига не повторит участь нашествия автомобилей, то глубоко заблуждается. Развитие технологий и транспортной инфраструктуры обесценивает квардартные метры.

https://korrespondent.net/tech/technews ... y-za-sutky


Цікаво по чому виходить квадрат.

Зи. Був у модульному будинку. Скажем так - має право на життя для гуртожитку при фабриці.

Які ще заводи і фабрики в чавунно-олійній державі????
Frant
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  #<1 ... 7695769676977698
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