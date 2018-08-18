RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7695769676977698

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:53

  Zebra написав:Если кто-то думает, что недвига не повторит участь нашествия автомобилей, то глубоко заблуждается. Развитие технологий и транспортной инфраструктуры обесценивает квардартные метры.

https://korrespondent.net/tech/technews ... y-za-sutky


Цікаво по чому виходить квадрат.

Зи. Був у модульному будинку. Скажем так - має право на життя для гуртожитку при фабриці.
Первый
 
Повідомлень: 16113
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:11

  Первый написав:
  Zebra написав:Если кто-то думает, что недвига не повторит участь нашествия автомобилей, то глубоко заблуждается. Развитие технологий и транспортной инфраструктуры обесценивает квардартные метры.

https://korrespondent.net/tech/technews ... y-za-sutky


Цікаво по чому виходить квадрат.

Зи. Був у модульному будинку. Скажем так - має право на життя для гуртожитку при фабриці.

Які ще заводи і фабрики в чавунно-олійній державі????
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22052
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:15

  flyman написав:
  Frant написав:
Флаймен, навіщо тобі Америка?
Ти краще думай, як тут перезимувати. Навіть в бучанському цоколі тепло може стати дорогим. Чим будеш грітись? Тернопільським самогоном?

Франт, твоя пам"ять вже як в Альцгеймера.
Тому нагадаю вкотре: в цоколі зимою (коли на вулиці, навіть, мінус 20) плюс 15 без підігріву.

Позаминулої зими йшло на підігрів і все-все-все до 100 КВт., температура була +18.


В жовтні терміново виставляй бучанських напівпідвал на продажу!
Думаю, ти з легкістю поміняєш його на 3к квартиру на Прорізній!

Флай,я тобі відкрию секрет:
в підвалах ще тепліше, ніж в напівпідвалах!
І шмат підвалу можна додатково відхопити, теплоізолювати пінопластом - тепле і комфортне житло за копійки!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22052
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:09

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:Радий вітати)
Просто поділюся з Вами інформацією, щоб були обізнані в цінах сьогодення))))

Я вийшов місяць тому з продажем цієї квартири за 95000$, пам’ятаєте...30 метрів в Комфорт Тауні.

Через два тижні реклами підписав попередню угоду, через тиждень основну. Ринок активний, покупці, що рахують свій час та вміють цінувати якість є, і вони, навіть, не торгуються.

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 967618908/

Фейсбучек рыла - конечно дорожай и 3 куе за метр. развесили уши :mrgreen:

ой, та у фб тоже проржали с него :lol:
бигборды КТ со скидкой 20% по всему Киеву, а аренда чуть дороже, чем в хрущах вокруг.
Ромасик
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 30.03.15
Подякував: 415 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:17

  flyman написав:Тому нагадаю вкотре: в цоколі зимою (коли на вулиці, навіть, мінус 20) плюс 15 без підігріву.

я скажу больше - там даже летом +15 без подогрева :D
Ромасик
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 30.03.15
Подякував: 415 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:19

  Ромасик написав:
  flyman написав:Тому нагадаю вкотре: в цоколі зимою (коли на вулиці, навіть, мінус 20) плюс 15 без підігріву.

я скажу больше - там даже летом +15 без подогрева :D

трохи більше, але на вулиці +30, а там прохолодно і без кондиціонера.
Ляпота.
Акурт заздрить мовчки.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25040
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1254 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:30

flyman плохой погреб, если больше
Ромасик
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 30.03.15
Подякував: 415 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:34

  airmax78 написав:Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.

Ну вот видите, а недвига еле подскочила. Духовки нужно брать, хорошая инвестиция
hume
 
Повідомлень: 7926
З нами з: 27.12.12
Подякував: 853 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:39

  hume написав:
  airmax78 написав:Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.

Ну вот видите, а недвига еле подскочила. Духовки нужно брать, хорошая инвестиция

Вкладываемся в духовки ибо скоро рукожопые будут строить дома за сутки и квартиры будут по цене смартфона, а сдавать будем за петрушку как долярчик в будущем. :D
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 04.06.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7695769676977698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2068, 2069, 2070
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20692 3594189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 19:33
roberto dark
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 224470
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23126
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95479)
18.06.2021 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.