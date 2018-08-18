Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:53
Цікаво по чому виходить квадрат.
Зи. Був у модульному будинку. Скажем так - має право на життя для гуртожитку при фабриці.
Первый
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:11
Первый написав:
Цікаво по чому виходить квадрат.
Зи. Був у модульному будинку. Скажем так - має право на життя для гуртожитку при фабриці.
Які ще заводи і фабрики в чавунно-олійній державі????
Frant
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:15
flyman написав: Frant написав:
Флаймен, навіщо тобі Америка?
Ти краще думай, як тут перезимувати. Навіть в бучанському цоколі тепло може стати дорогим. Чим будеш грітись? Тернопільським самогоном?
Франт, твоя пам"ять вже як в Альцгеймера.
Тому нагадаю вкотре: в цоколі зимою (коли на вулиці, навіть, мінус 20) плюс 15 без підігріву.
Позаминулої зими йшло на підігрів і все-все-все до 100 КВт., температура була +18.
В жовтні терміново виставляй бучанських напівпідвал на продажу!
Думаю, ти з легкістю поміняєш його на 3к квартиру на Прорізній!
Флай,я тобі відкрию секрет:
в підвалах ще тепліше, ніж в напівпідвалах!
І шмат підвалу можна додатково відхопити, теплоізолювати пінопластом - тепле і комфортне житло за копійки!
Frant
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:09
BIGor написав: kingkongovets написав:
Радий вітати)
Просто поділюся з Вами інформацією, щоб були обізнані в цінах сьогодення))))
Я вийшов місяць тому з продажем цієї квартири за 95000$, пам’ятаєте...30 метрів в Комфорт Тауні.
Через два тижні реклами підписав попередню угоду, через тиждень основну. Ринок активний, покупці, що рахують свій час та вміють цінувати якість є, і вони, навіть, не торгуються.
https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 967618908/
Фейсбучек рыла - конечно дорожай и 3 куе за метр. развесили уши
ой, та у фб тоже проржали с него
бигборды КТ со скидкой 20% по всему Киеву, а аренда чуть дороже, чем в хрущах вокруг.
Ромасик
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:17
flyman написав:
Тому нагадаю вкотре: в цоколі зимою (коли на вулиці, навіть, мінус 20) плюс 15 без підігріву.
я скажу больше - там даже летом +15 без подогрева
Ромасик
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:19
Ромасик написав: flyman написав:
Тому нагадаю вкотре: в цоколі зимою (коли на вулиці, навіть, мінус 20) плюс 15 без підігріву.
я скажу больше - там даже летом +15 без подогрева
трохи більше, але на вулиці +30, а там прохолодно і без кондиціонера.
Ляпота.
Акурт заздрить мовчки.
flyman
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:30
flyman плохой погреб, если больше
Ромасик
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:34
airmax78 написав:
Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.
Ну вот видите, а недвига еле подскочила. Духовки нужно брать, хорошая инвестиция
hume
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