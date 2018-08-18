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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:17
Успіх написав: roberto dark написав:
а сдавать будем за петрушку
Сумніваюсь, що наступного року петрушка подорожчає до 7Кгрн!
Не сумнівайся!
Петрушка буде на вагу золота!
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:17
flyman написав:
ти вже роботу кинув і отримуєш від Бідена кілька соток щотижня?
нажаль я не частина бідономіки, і не настільки толерастен )))
я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...
але поки результату за 3 дні - НУЛЬ
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:27
В Чернигове строительная арматура в 5 раз дешевле, чем в Киеве.
А газоблок в заводских упаковках вообще на улице валяется.
На выезде из Чернигова стоят кордоны нацгвардейцев заворачивающие людей строительных специальностей направляющихся на заработки в Европу назад, в город.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:27
hume написав: airmax78 написав:
Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.
Ну вот видите, а недвига еле подскочила. Духовки нужно брать, хорошая инвестиция
Взял. Куда деваться? Новые модели ещё на 250 баксов дороже.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:32
Успіх написав: airmax78 написав:
Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.
Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
А духовки - то таке....
Тим більше, що 2 духовки можуть дозволити собі не тільки лиш всі
девочки, может цены на духовки и ценники в АТБ будете обсуждать на тематических форумах?
ну реально за.бали
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