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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7696769776987699

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:17

  Успіх написав:
  roberto dark написав:а сдавать будем за петрушку

Сумніваюсь, що наступного року петрушка подорожчає до 7Кгрн! :lol:

Не сумнівайся!
Петрушка буде на вагу золота!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:17

  flyman написав:ти вже роботу кинув і отримуєш від Бідена кілька соток щотижня?

нажаль я не частина бідономіки, і не настільки толерастен )))

я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...

але поки результату за 3 дні - НУЛЬ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:27

  Serg-ik написав:Как они там выживают в Чернигове с такими ценами? :-)
https://dom.ria.com/uk/prodazha-kvartir ... pekt-myra/

В Чернигове строительная арматура в 5 раз дешевле, чем в Киеве.
А газоблок в заводских упаковках вообще на улице валяется.
На выезде из Чернигова стоят кордоны нацгвардейцев заворачивающие людей строительных специальностей направляющихся на заработки в Европу назад, в город.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:27

  hume написав:
  airmax78 написав:Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.

Ну вот видите, а недвига еле подскочила. Духовки нужно брать, хорошая инвестиция

Взял. Куда деваться? Новые модели ещё на 250 баксов дороже.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:32

Модерация присутствует на форуме???

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Наконец-то появились мои духовки. +15% к цене в доллярах. Грустно блд.

Сумно блд - це коли в АТБ цінники злять, так як це б'є по кишені простих пересічних!
А духовки - то таке....
Тим більше, що 2 духовки можуть дозволити собі не тільки лиш всі :mrgreen:

девочки, может цены на духовки и ценники в АТБ будете обсуждать на тематических форумах?
ну реально за.бали :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира без духовки - это гостиничный номер.
airmax78
 
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