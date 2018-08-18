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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7696769776987699

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 97
1. Зросли більш, як на 15%
19%
18
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира без духовки - это гостиничный номер.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер.
Дома 2-3 раза в год использую по прямому назначению. Для арендатора наличие духовки + 1000 ежемесячно?
В летнем доме ещё ни разу не использовал за 10 лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:00

  airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер.

5 лет без духовки живу, обожемой. Потом поставлю, не в этой квартире, но хочу духовка+микроволновка.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:04

  change_pm написав:
  flyman написав:ти вже роботу кинув і отримуєш від Бідена кілька соток щотижня?

нажаль я не частина бідономіки, і не настільки толерастен )))

я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...

але поки результату за 3 дні - НУЛЬ :mrgreen:


все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю :mrgreen:, інфа 146%

з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:09

  Natt написав:
  airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер.

5 лет без духовки живу, обожемой. Потом поставлю, не в этой квартире, но хочу духовка+микроволновка.

Щось згадалось :lol:
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