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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Квартира без духовки - это гостиничный номер.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дома 2-3 раза в год использую по прямому назначению. Для арендатора наличие духовки + 1000 ежемесячно?
В летнем доме ещё ни разу не использовал за 10 лет.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:00
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:04
все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю , інфа 146%
з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:09
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