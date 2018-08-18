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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:22
Квартира без духовки - это гостиничный номер.
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airmax78
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:42
airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер.
Дома 2-3 раза в год использую по прямому назначению. Для арендатора наличие духовки + 1000 ежемесячно?
В летнем доме ещё ни разу не использовал за 10 лет.
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lel
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:00
airmax78 написав:
Квартира без духовки - это гостиничный номер.
5 лет без духовки живу, обожемой. Потом поставлю, не в этой квартире, но хочу духовка+микроволновка.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:04
change_pm написав: flyman написав:
ти вже роботу кинув і отримуєш від Бідена кілька соток щотижня?
нажаль я не частина бідономіки, і не настільки толерастен )))
я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...
але поки результату за 3 дні - НУЛЬ
все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю
, інфа 146%
з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років
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Додано: Суб 19 чер, 2021 07:07
lel написав:
airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер.
Дома 2-3 раза в год использую по прямому назначению. Для арендатора наличие духовки + 1000 ежемесячно?
В летнем доме ещё ни разу не использовал за 10 лет.
Квартира без сучасних МОПів, без двох духовок і порцелянового унітазу - то дров'яний сарай((( а не житло для естетів-інтелектуалів та інших продавців оліїї та чавуну
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Додано: Суб 19 чер, 2021 07:15
lel написав:
airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер.
Дома 2-3 раза в год использую по прямому назначению. Для арендатора наличие духовки + 1000 ежемесячно?
В летнем доме ещё ни разу не использовал за 10 лет.
Мы используем на НГ и еще пару раз в год. Не критично, но как-бы плита подразумевает наличие духовки по умолчанию.
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