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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7697769876997700

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:50

  airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер.

100500! духовка із є маст хев для здорового харчування :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:34

  change_pm написав:
  fox767676 написав:
  hume написав:ПС
сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать
hume
 

Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.

І буде тутай місто-сад* )))) років через скіко? 150?

А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))

* я голосую за те, шоб прекрасно жити тут і зара YOLO!!!

В какой из этих речек-вонючек можно плавать? И какие есть там пляжи
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:57

  change_pm написав:
  Natt написав:
  airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер.

5 лет без духовки живу, обожемой. Потом поставлю, не в этой квартире, но хочу духовка+микроволновка.

у мене така сама ледача в хазяйстві є :mrgreen:
духовка є, але готувати корона заважає :mrgreen:

Натт своего мужа выгнала за то что он про духовку ей нудел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:10

  airmax78 написав:Натт своего мужа выгнала за то что он про духовку ей нудел.

Неа, наскіко я помню, то він сам пішов до тієї, в якої є духовка...

Ми ж чоловіки створіння прості, як автомат К-47 = нагодуй, задовольни, і проси, щчо хчещ :mrgreen:
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 19 чер, 2021 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:13

  Kostia написав:В какой из этих речек-вонючек можно плавать? И какие есть там пляжи

Імхо, коли біля тебе океан, купатись у річці-смердючці, якось не комільфо...
https://www.dayoutwiththekids.co.uk/thi ... er/beaches
https://zimamagazine.com/2018/06/8-samy ... obritanii/

З Ліверпуля 30 хвилин на ШРТ і ти на шикарному пляжі*...

А що там ви отримуєте в Київі за пляжі за 30 хвилин на ШРТ?

* Флай, це для тебе написав... імхо, є про шо подумати :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:28

  change_pm написав:Неа, наскіко я помню, то він сам пішов до тієї, в якої є духовка...

Ми ж чоловіки створіння прості, як автомат К-47 = нагодуй, задовольни, і проси, щчо хчещ :mrgreen:

Мне бытовые инвалиды не интересны, знаете ли.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Мне бытовые инвалиды не интересны, знаете ли.
а предприимчивых долярчиков на всех не хватит :roll: ( надо самой воспитывать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:45

Може вас трохи повернути до теми))

Старожили гілки - може ви підкажете?
  Успіх написав: От зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п.
Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні?
- протягом кварталу - стільки-то %
- протягом півріччя - стільки-то %
- протягом року - стільки-то %
- і коли почалось розвернення цін?

Хоч приблизно))
Дякую!
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