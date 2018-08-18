Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:ПС сейчас многие поховчане стали наяривать на залив берковщина и его реконструкцию к полноценному парку. Наконец таки современную набережную получит самый густонаселённый район Киева. Правда всем, кроме жителей жк Грейт придется подъехать hume
Березняковский участок Днепровской набережной хорош, с него отличные виды на правый берег, включая Подол. Даже за мостом Кирпы, перед грейтом уже бродят толпы людей, а еще лет 5 назад там только редкие психи попадались. Думаю будет тенденция к соединению всех набережных в одну, слегка прерываемую мостовыми переходами. Оболонь когда-нибудь соединится с Подолом. Может с Мазепы и Грушевского сделает удобные спуски к Днепру. А жителям городской глубинки любоваться открытыми бассейнами как в ФТ.
І буде тутай місто-сад* )))) років через скіко? 150?
А поки що міста здорових людей біля річок - це Ліверпуль, Манчестер, Будапішт і Лундон, і так далі )))
* я голосую за те, шоб прекрасно жити тут і зара YOLO!!!
В какой из этих речек-вонючек можно плавать? И какие есть там пляжи
Успіх написав: От зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п. Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні? - протягом кварталу - стільки-то % - протягом півріччя - стільки-то % - протягом року - стільки-то % - і коли почалось розвернення цін?