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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7698769977007701

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 98
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
37
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:08

  change_pm написав:
  vitaliian написав:
  Natt написав:Мне бытовые инвалиды не интересны, знаете ли.
а предприимчивых долярчиков на всех не хватит :roll: ( надо самой воспитывать.

Ага, ти такого виховаєш, а воно піде потім туди, де духовка є і годують не тільки "кексом" :mrgreen:

:mrgreen: #етопяць!
Може, Натт, як для коханки - і нормас :mrgreen: але, хлЄбати борщ треба буде дома/в дружини :D
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:23

  Успіх написав: :mrgreen: #етопяць!
Може, Натт, як для коханки - і нормас :mrgreen: але, хлЄбати борщ треба буде дома/в дружини :D

Или у тещи, да? :mrgreen:
Вам ведь теща до сих пор приходит готовить
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:45

  Успіх написав:
  change_pm написав:
  vitaliian написав:а предприимчивых долярчиков на всех не хватит :roll: ( надо самой воспитывать.

Ага, ти такого виховаєш, а воно піде потім туди, де духовка є і годують не тільки "кексом" :mrgreen:

:mrgreen: #етопяць!
Може, Натт, як для коханки - і нормас :mrgreen: але, хлЄбати борщ треба буде дома/в дружини :D

Чё-та ржу. Обесценивают своих жен в ноль и при этом считают что Натт именно такого отношения в жизни и не хватает )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:53

Одна розведєнка вийшла на захист другої...

Дівчата, давайте жити умірно))) ви окремо, ми окремо, будемо виніймати у Долярчика смарт подобово для "утех"...

А по їжу, до тещ і мам )))
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:01

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер.

100500! духовка із є маст хев для здорового харчування :!:

Макс, хотів запитати - в тебе можно тиджень ковід-карантину провести у новій хаті?

Духовки ж ще немає, то можно вважати за готель - цінник по дружбі НУЛЬ?!
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:05

  change_pm написав:Одна розведєнка вийшла на захист другої...

Дівчата, давайте жити умірно))) ви окремо, ми окремо, будемо виніймати у Долярчика смарт подобово для "утех"...

А по їжу, до тещ і мам )))

Чендж, я не буду вас с Доляреком расстраивать, что ваши жены тоже могут борщ не только вам готовить ))) и приятно, что вы как Акурт нападаете ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:07

А тепер про нерухомість...

Які думки у товариства про такий об"єкт:
- біля води,
- біля ШРТ

Апарт-комплекс Електриків
від лідера будівельної галузі усієї неньки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:11

  stm написав:
  change_pm написав:Одна розведєнка вийшла на захист другої...

Дівчата, давайте жити умірно))) ви окремо, ми окремо, будемо виніймати у Долярчика смарт подобово для "утех"...

А по їжу, до тещ і мам )))

Чендж, я не буду вас с Доляреком расстраивать, что ваши жены тоже могут борщ не только вам готовить ))) и приятно, что вы как Акурт нападаете ;)

Зачім розстроюватись - провівши інвентаризації - таку жонку я вигнав нафуй...

Пам"ятаєш, як я тебе за косічки в 1-му класі смикав, а паж Пєтюнька твою тобру після школи тягав :?:
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