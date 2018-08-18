|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:08
change_pm написав: vitaliian написав: Natt написав:
Мне бытовые инвалиды не интересны, знаете ли.
а предприимчивых долярчиков на всех не хватит
( надо самой воспитывать.
Ага, ти такого виховаєш, а воно піде потім туди, де духовка є і годують не тільки "кексом"
#етопяць!
Може, Натт, як для коханки - і нормас
але, хлЄбати борщ треба буде дома/в дружини
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:23
Успіх написав:
#етопяць!
Може, Натт, як для коханки - і нормас
але, хлЄбати борщ треба буде дома/в дружини
Или у тещи, да?
Вам ведь теща до сих пор приходит готовить
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1812
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 448 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:45
Успіх написав:
change_pm написав: vitaliian написав:
а предприимчивых долярчиков на всех не хватит
( надо самой воспитывать.
Ага, ти такого виховаєш, а воно піде потім туди, де духовка є і годують не тільки "кексом"
#етопяць!
Може, Натт, як для коханки - і нормас
але, хлЄбати борщ треба буде дома/в дружини
Чё-та ржу. Обесценивают своих жен в ноль и при этом считают что Натт именно такого отношения в жизни и не хватает )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2816
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:53
Одна розведєнка вийшла на захист другої...
Дівчата, давайте жити умірно))) ви окремо, ми окремо, будемо виніймати у Долярчика смарт подобово для "утех"...
А по їжу, до тещ і мам )))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:01
change_pm написав: airmax78 написав:Квартира без духовки - это гостиничный номер
.
100500! духовка із є маст хев для здорового харчування
Макс, хотів запитати - в тебе можно тиджень ковід-карантину провести у новій хаті?
Духовки ж ще немає, то можно вважати за готель - цінник по дружбі НУЛЬ?!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:05
change_pm написав:
Одна розведєнка вийшла на захист другої...
Дівчата, давайте жити умірно))) ви окремо, ми окремо, будемо виніймати у Долярчика смарт подобово для "утех"...
А по їжу, до тещ і мам )))
Чендж, я не буду вас с Доляреком расстраивать, что ваши жены тоже могут борщ не только вам готовить ))) и приятно, что вы как Акурт нападаете
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2816
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:07
Які думки у товариства про такий об"єкт:
- біля води,
- біля ШРТ
Апарт-комплекс Електриків
від лідера будівельної галузі усієї неньки
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:11
stm написав: change_pm написав:
Одна розведєнка вийшла на захист другої...
Дівчата, давайте жити умірно))) ви окремо, ми окремо, будемо виніймати у Долярчика смарт подобово для "утех"...
А по їжу, до тещ і мам )))
Чендж, я не буду вас с Доляреком расстраивать, что ваши жены тоже могут борщ не только вам готовить ))) и приятно, что вы как Акурт нападаете
Зачім розстроюватись - провівши інвентаризації - таку жонку я вигнав нафуй...
Пам"ятаєш, як я тебе за косічки в 1-му класі смикав, а паж Пєтюнька твою тобру після школи тягав
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20713
|3596516
|
|
|508
|224555
|
|
|16
|23132
|
|